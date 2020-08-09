ЦИК. Последние данные
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По данным Центризбиркома на 14.00 в Могилевской области проголосовало 72,57% избирателей. Всего в стране свой выбор сделали 65,19%.
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