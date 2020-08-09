ЦИК обновил данные

На части избирательных участков, которые находятся в санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, в воинских частях, голосование уже закончилось. На этих участках приступили к подсчету голосов.

Что касается данных по голосованию на зарубежных участках, то их ЦИК получит 10 августа ближе к 15.00. Они будут включены в итоговый отчет, который утвердит Центральная избирательная комиссия.