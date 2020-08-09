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Выборы 2020

ЦИК обновил данные

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ЦИК обновил данные

К 16.00 явка избирателей на президентских выборах на 16.00 составила 73,4%. В Могилевской области проголосовали 80,29% жителей.

На части избирательных участков, которые находятся в санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, в воинских частях, голосование уже закончилось. На этих участках приступили к подсчету голосов.

Что касается данных по голосованию на зарубежных участках, то их ЦИК получит 10 августа ближе к 15.00. Они будут включены в итоговый отчет, который утвердит Центральная избирательная комиссия.

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