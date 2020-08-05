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Выборы 2020

Цифры досрочного голосования по Бобруйскому району

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Цифры досрочного голосования по Бобруйскому району

По словам Ирины Старовойтовой, председателя районной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, за первый день досрочного голосования явка избирателей по Бобруйскому району составила 4,56%.

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