Цифры досрочного голосования по Бобруйскому району
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По словам Ирины Старовойтовой, председателя районной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, за первый день досрочного голосования явка избирателей по Бобруйскому району составила 4,56%.
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