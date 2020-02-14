«Чтобы не продавать древесину за бесценок» — рассказал о замысле строительства завода в Светлогорске Александр Лукашенко

Схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье и насколько его достаточно подробно интересовался глава государства. Потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте, доложили президенту. "Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году", - сказал он.

Дополнительные поставки древесины на переработку на Светлогорский ЦКК дадут возможность более эффективно использовать лесные ресурсы страны, включая низкосортную древесину, особо обратил внимание на это глава государства.

Получать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью из низкосортной древесины позволяет технология предприятия. Кроме того, это энергонезависимое производство.

"Это наше богатство (лесные ресурсы. - Прим. БЕЛТА). Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия", - подчеркнул белорусский лидер.

На международных рынках сульфатная беленая целлюлоза высоко востребована и важна для внутреннего импортозамещения. Она применяется в производстве изделий санитарно-гигиенического назначения, картона, писчих, упаковочных и полиграфических бумаг, обоев. Таких современных производств на постсоветском пространстве нет. Светлогорский ЦКК, на сегодня, - единственный новый целлюлозный завод в странах СНГ.

Юрий Назаров председатель концерна "Беллесбумпром" доложил о новых перспективных проектах в деревопереработке. Необходимость создания и развития производств, ориентированных на максимальную глубину переработки и выпуск высоколиквидного товара особо акцентировал на этом внимание Александр Лукашенко. Также, чтобы снизить объемы использования пластика в приоритете будет использование отечественного сырья и производство экологичной упаковки.

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