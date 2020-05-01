Чтобы дышать полной грудью… 1 мая – Международный «Астма-день»

– Эсфирь Львовна, что бывает, когда не удается контролировать бронхиальную астму у ребенка?

– Порою это становится настоящим испытанием для родителей. Когда у малыша обострение астмы, он пропускает занятия в школе, а мама берет больничный лист и находится с ним дома. Нередко приходится вызывать и скорую помощь.

– А если удается установить конт­роль над болезнью?

– Когда астма под наблюдением, жизнь всей семьи протекает спокойно. Самое главное – ребенок в безопасности. Конечно, дитя, чье заболевание адекватно контролируется, делает все то же, что и другие дети, – бегает, играет, балуется, ходит в детский сад или школу. У ребенка нет по ночам кашля, он хорошо высыпается, поэтому меньше устает днем.

– Что нужно сделать родителям, чтобы контролировать заболевание?

– Прежде всего установить тесный контакт с лечащим врачом. Доктор вместе с родителями составит план действий, который включает три ключевых положения: обеспечить хорошую проходимость бронхов, предотвратить обострения, в случае их появления – научиться быстро купировать, минимизировать воздействие факторов, провоцирующих обострение астмы (так называемых триггеров).

– Как проявляется заболевание?

– Дыхание становится свистящим и хриплым. Иногда дышать бывает так трудно, что ребенку приходится напрягать все силы. Такие симптомы нельзя не заметить, если легкая астма проявляется кашлем, свистом или хрипами на выдохе (особенно ночью), ощущением сдавливания в груди.

– Что представляют собой дыхательные пути?

– Нос, носоглотка, гортань, трахея и бронхи. У бронхов разветвленная структура, поэтому они похожи на дерево. На стенке бронхов находятся мышцы. Когда их тонус нормальный и просвет бронхов широкий, воздух при вдохе спокойно входит в легкое, а при выдохе выходит. Изнутри бронхи «выстланы» слизистой оболочкой, которая постоянно выделяет небольшое количество слизи, которая задерживает мелкие пылинки, в том числе микробы и вирусы.

– Частой причиной обострений болезни являются аллергены?

– Да. В домашней пыли часто находятся клещи. Они настолько малы, что их нельзя обнаружить невооруженным глазом. Главный способ борьбы – регулярная уборка помещений. Аллергенами являются перья птиц, шерсть животных, плесень. Кстати, заводится она во влажных местах. Необходимо вовремя ликвидировать утечку воды и использовать бытовой осушитель воздуха (идеальным считается уровень влажности от 30 до 50 процентов). Очень часто аллергию вызывает пыльца растений, а это злаки, сор­няки и деревья. В период (а он вот-вот наступит), когда содержание пыльцы в воздухе наибольшее, желательно не открывать окна и ограничить пребывание детей, склонных к астме, на улице.

– Что можно сказать о пользе физических упражнений и спорта?

– Чтобы расти здоровым, крепким и стройным, малышу они, конечно, нужны. Страх перед обострениями астмы ни в коем случае не должен стать препятствием к тому, чтобы ребенок, страдающий бронхиальной астмой, занимался физкультурой и спортом. Ведь у многих спортсменов, как я знаю, есть астма, однако они достигают высоких результатов. Это происходит, потому что течение их заболевания находится под контролем. Так же и у ребенка с этой болезнью.

– Каким спортом можно заниматься?

– Родители должны помнить: если заболевание лечится и находится под контролем, малыш способен выполнять физические нагрузки, не следует их опасаться.

– Как можно проводить мониторинг состояния?

– Для оценки состояния дыхательных путей можно пользоваться пикфлоумет­ром. Это несложный прибор, который может предупредить о приближающемся обострении болезни, даже когда у ребенка еще нет никаких жалоб. Он, кстати, показывает, сколько воздуха ребенок может быстро и сильно выдохнуть за один раз, что помогает определить, насколько хорошо проходимы бронхи в данный момент времени.