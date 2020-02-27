Что ждет призывников в 2020 году?

С нового года призыв в белорусскую армию будет проходить по новым правилам. Нюансы и новации призывной кампании обсудили за круглым столом в военном комиссариате Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов.

На встречу с начальником отдела призыва на военную службу майором Станиславом Симоновым пришли юноши из механико-технологического и автотранспортного колледжей. Вопросов у будущих призывников было много, но больше всего ребят волновал так называемый «закон об отсрочках»…

Отсрочка лишь единожды

– Действительно, изменения в законодательстве есть: раньше отсрочку от службы в армии давали каждый раз, когда молодой человек продолжал учебу — на время колледжа, университета, магистратуры, аспирантуры, – пояснил Станислав Игоревич. – Теперь ее предоставят всего раз. На вопрос, можно ли после колледжа поступать на высшую ступень, ответ «Да», но отсрочки уже не будет. Отслужите положенный срок и возвращайтесь на учебу, восстанавливайтесь в университете.

Ограничат выезд из РБ

– Еще один важный пункт закона: военком может временно ограничить выезд за границу призывника — до явки на мероприятия по призыву.

Вместе с тем существуют обязанности граждан по воинскому учету: при переезде в пределах Беларуси призывник в течение месяца должен стать на воинский учет по новому месту жительства. Если там отказываются зарегистрировать, в течение пяти дней после отказа стать на воинский учет по прежнему месту жительства. Если призывник планирует уехать за границу на срок более шести месяцев, он обязан предупредить об этом военкомат.

Если призывник не выполняет вышеуказанные обязанности, повестку ему будут отправлять по известному военкомату адресу. То, что он ее не получит, не освобождает от ответственности.

Важно: ограничение на выезд временное, пока призывник не явится в воен­комат. Но если будет установлено, что он умышленно уклоняется от мероприятий по призыву, может быть заведено уголовное дело (ст. 435 УК).

В случае же, если молодой человек так и не явится в военкомат до 27 лет, принимается решение призывной комиссии о том, чтобы признать его не прошедшим воинскую службу, не имея на то законных причин.

В итоге в военный билет ставится соответствующая отметка, с которой гражданину придется жить всю жизнь. Это накладывает определенные ограничения: например, он не сможет пойти работать в силовые структуры, государственный аппарат, назначаться на руководящие должности.

Бонусы в образовании

Между тем предусмотрен и ряд преференций для молодых людей, прошедших срочную воинскую службу. В первую очередь в сфере образования.

– Отслужившие в армии могут вне конкурса поступать в военные вузы, а военнослужащие роты почетного караула (рост должен быть от 185 до 195 см) – во все вузы. При равных баллах при поступлении предпочтение отдадут срочнику.

Учащиеся и студенты из числа прошедших службу имеют право на первоочередное получение мест в общежитии. Для этого понадобится лишь рекомендация из воинской части.

Срочникам предоставят и дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения. Если средний балл в аттестате у них будет не ниже 6, им не придется оплачивать обу­чение на факультетах довузовской подготовки или подготовительных курсах.

По окончании учебы отслужившие в армии получат преимущества при выборе места работы в рамках распределения. А период военной службы (по желанию выпускника) может быть засчитан в срок обязательной отработки по распределению.

Дополнительные соцгарантии

– Важное изменение: теперь за срочников будет осуществляться уплата обязательных страховых взносов. Это позволит зачислять время службы в страховой стаж при достижении пенсионного возраста.

За членами семей срочников будет сохранено право проживать в общежитиях на весь период срочной военной службы. А жен, чьих мужей призвали на срочную службу, должны гарантированно трудо­устроить в течение двух месяцев. В трехмесячный срок детям старше 3 лет обязаны предоставить место в детском саду, что раньше было сделать не так просто, особенно если оба супруга иногородние. Плюс к этому – супруга с ребенком старше 3 лет еще имеет право и на денежное пособие. Его размер составит половину от бюджета прожиточного минимума.

На время срочной службы предоставляется отсрочка в погашении кредита на строительство жилья.

После службы в армии за гражданином в течение трех месяцев будет сохраняться рабочее место (или ему предоставят равноценную должность) вне зависимости от формы собственности нанимателя. Ранее это касалось только госучреждений. А при восстановлении на прежнем месте работы предусмотрена и материальная выплата.

А есть альтернатива?

Кроме новшеств в законодательстве, ребят заинтересовал вопрос альтернативной гражданской службы. К слову, такое явление в Беларуси появилось тоже относительно недавно, в 2016 году. Что это за «фрукт» такой и как его «употреблять», Станислав Игоревич пояснил ребятам.

– Эта возможность предоставляется молодым людям, которые в силу религиозных убеждений не могут держать в руках оружие и не в состоянии нести воинскую службу. Вместо армейских обязанностей придется выполнять общественно-полезные работы.

Для того чтобы призывная комиссия рассмотрела этот вопрос, необходимо ее убедить, что вы являетесь адептом какого-то религиозного учения, которое препятствует службе. Необходимо принести соответствующую справку из общины.

Здесь нужно учитывать, что альтернативная служба длиннее, чем срочная: для молодых людей с высшим образованием – 24 месяца, для остальных – 36. Если обобщить перечень работ, которые достаются «альтернативщикам», это, как правило, младший медицинский персонал – санитар, уборщик, заготовитель грибов и ягод, работник сферы жилищно-коммунальных услуг и благоустройства.

Еще одна важная деталь: законом предусмотрено, что гражданин может выполнять только тот вид деятельности, который определен ему альтернативной службой. То есть никаких подработок на стороне.

Виктория Cепсалева.