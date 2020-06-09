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Общество

Что важно знать семьям, воспитывающим детей-инвалидов?

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Что важно знать семьям, воспитывающим детей-инвалидов?

Пенсионное обеспечение

Детям-инвалидам до 18 лет назначаются социальные пенсии.

В случае смерти кормильца дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), не достигшие 18 лет, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца.

Лицам, имеющим одновременно право на различные государственные пенсии, назначается по их выбору одна.

Матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет, при стаже работы не менее 20 лет, из них с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь не менее 5 лет стажа работы.

Отцы, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 25 лет, если мать ребенка-инвалида (инвалида с детства) не использовала приобретенное ею право на пенсию по возрасту и отказалась от этого права в пользу отца или не использовала право на пенсию по возрасту в связи с ее смертью.

В стаж работы при назначении пенсии включаются периоды ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет.

Пособия семьям, воспитывающим детей

1. Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, относятся к отдельным категориям семей, имеющих право на пособие на детей старше 3 лет (далее – пособие).

Для назначения пособия требуется занятость отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, опекуна (попечителя) на дату обращения за пособием, а также не менее 6 месяцев в предшествующем году.

Под занятостью понимаются работа (или осуществление иного вида деятельности в Республике Беларусь), приносящая заработок (доход), с которого в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Респуб­лики Беларусь (далее – бюджет фонда), либо работа в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Республики Беларусь, обучение в дневной форме получения образования, регистрация в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработного с выплатой пособия по безработице.

Это условие занятости не требуется для трудоспособного отца (отчима) в полной семье, трудоспособного родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя), которые в году обращения за пособием:

– осуществляют уход за ребенком до 3 лет, находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста (отпуске по уходу за детьми, предоставляемом по месту службы) или являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, осуществляющими ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, и соответствующая деятельность приостановлена в связи с уходом за ребенком до 3 лет в порядке, установленном законодательством;

– являются получателями пенсии или ежемесячной страховой выплаты от Белгосстраха, ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о государственной службе, пособия по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет, инвалидом I группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Пособие назначается на каждого ребенка старше 3 лет, воспитывающегося в семье.

Пособие назначается ежегодно со дня возникновения права, если обращение за назначением пособия последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения права (по истечении 6 месяцев пособие назначается со дня обращения).

Днем возникновения права на пособие является:
• день, следующий за днем достижения ребенком 3-летнего возраста;
• 1 января каждого года обращения за государственным пособием;
• день признания ребенка инвалидом;
• день расторжения или заключения брака;
• день трудоустройства либо занятия иными видами деятельности.

Назначение и выплата пособия осуществляется:

– по месту работы (службы), учебы (в дневной форме получения образования) матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) ребенка, а если мать (мачеха) в полной семье не работает (не служит), не обучается и не является лицом, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы в бюджет фонда в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании, – по месту работы (службы), учебы или прохождения подготовки в клинической ординатуре отца (отчима) ребенка;

– в органах по труду, занятости и социальной защите в соответствии с ре­гистрацией по их месту жительства (месту пребывания), если оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка:

– не работают (не служат), не обучаются в дневной форме получения образования;

– являются лицами, самостоятельно уплачивающими обязательные страховые взносы в бюджет фонда в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании;

– выполняют работы по гражданско-­правовым договорам;

– работают в коммерческих организациях со средней численностью работников до 15 человек включительно, у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро, адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально;

– работают в религиозных организациях;

– являются священнослужителями;

– зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных либо проходят профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивают содержание образовательной программы обучающих курсов по направлению этих органов.

2. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет назначается и выплачивается органами по труду, занятости и социальной защите по месту получения пенсии на ребенка-инвалида до 18 лет матери (мачехе) или отцу (отчиму) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом до 18 лет при условии, если они не являются занятыми или если они заняты на следующих условиях:

– работают не более чем на 0,5 ставки (у одного или нескольких нанимателей) либо на дому (у одного нанимателя);

– являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, осуществляющими деятельность ремесленную и в сфере агроэкотуризма, в случае приостановления соответствующей деятельности в порядке, установленном законодательством, либо нахождении в процессе ее прекращения;

– получают пенсию (независимо от ее вида) либо ежемесячную страховую выплату от Белгосстраха;

– находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста (отпуске по уходу за детьми, предоставляемом по месту службы) или академическом отпуске.

Отцу (отчиму) в полной семье пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет назначается, если мать (мачеха) по объективным причинам не имеет возможности осуществлять уход за этим ребенком.

Управление социальной защиты
администрации
Первомайского района.

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