Что ожидает водителей? Об изменениях с принятием нового КоАП рассказали в ГАИ

Ведется работа над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, одним из значительных изменений в новой редакции кодекса станет появление статьи «Начисление штрафных баллов», нацеленной на предупреждение систематических правонарушений, связанных с управлением транспортным средством.

- Суть бальной системы заключается в том, что за нарушения ПДД водителю начисляются штрафные баллы. Данная система призвана воздействовать в первую очередь на систематических и злостных нарушителей, которые намеренно игнорируют требования правил. Волноваться по этому поводу тем, кто соблюдает установленные нормы, но по невнимательности может допустить 1-2 нарушения в год, не стоит, - отметили в ГАИ.

За что будут начисляться баллы?

За те нарушения ПДД, которые влияют на безопасность дорожного движения. Количество начисленных баллов будет зависеть от того, в какую категорию попадает конкретное нарушение. Проектом Кодекса предусмотрена новая градация правонарушений.

1 штрафной балл начисляется за административный проступок – нарушения ПДД, при которых предусмотрен штраф до 10 базовых величин. Например, за непристегнутый ремень безопасности, разговор за рулем по мобильному телефону и т.д.

2 балла положено за значительное административное правонарушение (штраф более 10 базовых величин). К примеру, превышение скорости более чем на 40 км/ч.

3 балла – за грубое административное правонарушение. Например, управление транспортным средством в состоянии опьянения или передача управления такому лицу.

Ответственность за сами нарушения - штрафы, лишения права управления - при этом не отменяется. Списываются штрафные баллы по истечении одного года с момента их начисления. Суммарное накопление 10 и более «очков» в течение года влечет лишение права управления автомобилем на шесть месяцев.

Еще одно изменение коснется ответственности за превышение скорости.

- Размер штрафов в случае, если превышение составляет от 10 до 20 км/час и от 20 до 30 км/час не изменился, - рассказали в Госавтоинспекции. - А вот дальше предлагается новая градация нарушений. Действующий КоАП предполагает штраф за превышение скорости на 30 км/ч и более в размере от 3 до 10 базовых. В новом кодексе предлагают за превышение скорости от 30 до 40 км/ч – штраф от 5 до 10 базовых. Если же нарушитель превысит скорость на 40 км/ч и более, то ему будет грозить штраф от 10 до 15 базовых величин.

Таким образом, максимальные штрафы для лихачей вырастут.

Санкции ужесточатся и для тех, кто управляет транспортным средством в нетрезвом состоянии. По нашему законодательству состояние алкогольного опьянения начинается с 0,3 промилле.

- Новая редакция кодекса предусматривает градацию алкогольного опьянения водителя, - обращают внимание в ГАИ. - Так, ответственность для лиц, которые ведут машину в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно, повлечет наложение штрафа в размере 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин с лишением на 5 лет.