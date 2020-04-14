Что нужно знать про борщевик Сосновского?

Борщевик Сосновского является одним из наиболее агрессивных чужеродных инвазивных видов растений в Республике Беларусь, который наносит значительный экономический ущерб стране и оказывает негативное воздействие как на экологические системы, так и на здоровье людей.

СПРАВОЧНО: Борщевик Сосновского является одним из семи видов растений, включенных в Перечень видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2016 г. № 1002.

Его распространение – это результат не вовлеченных в хозяйственный оборот и не обрабатываемых земель, которые растение захватывает с большой скоростью. Благодаря его инвазивности (способность вытеснять другие растения, делая луга и пашни непригодными для выпаса скота, и при отсутствии обработки прирастать каждый год на 15%), неумению природопользователей правильно и вовремя с ним бороться, люди часто получают серьезные травмы и ожоги, а борщевик тем временем продолжает завоевывать новые территории.

СПРАВОЧНО: На территории республики борщевик Сосновского выявлен в 103 районах и городах республики, общая площадь произрастания которого по состоянию на 01.01.2020 г. составила 4615,73 га.

Наиболее инвазированной в республике является Витебская область, на долю которой приходится 85,5 % (3947,41 га) от общей площади произрастания растения в республике. На втором месте по степени распространения борщевика Сосновского, после Витебской области, находится Минская область, на долю которой приходится 7,9 % (364,65 га) от общей площади произрастания растения в республике.

По результатам полевых обследований в 2019 выявлено 1117 новых мест произрастания борщевика Сосновского на общей площади 1859,13 га, в том числе: Брестская — 2 места и 0,74 га, соответственно; Витебская — 863 места и 1786,9948 га, соответственно; Гомельская —19 мест и 0,71 га, соответственно; Гродненская — 84 места и 5,64 га, соответственно; Минская — 116 мест и 48,2 га, соответственна; Могилевская — 28 мест и 15,07га, соответственно; г.Минск — 5мест и 77га, соответственно.

Наиболее эффективными методами борьбы с борщевиком Сосновского являются: химический с использованием специальных химических веществ - гербицидов, вызывающих гибель растений; комбинированный, основанный на совместном применении различных способов.

Перечень основных методов борьбы и особенности их применения приведены в Памятке «Проведение мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского».

Справочно: Памятка «Проведение мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского» находится в свободном доступе в сети Интернет для скачивания, в том числе на официальном сайте Минприроды по ссылке http://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/minprirody-razrabotana-2245/.

Что нельзя делать, уничтожая места произрастания борщевика Сосновского?

Нельзя оставлять скошенные растения, брошенными на месте. Генеративный побег борщевика имеет в стебле большой запас питательных веществ - достаточный, чтобы в главном зонтике упавшего растения созрели завязавшиеся семена. Нельзя допускать скашивание борщевиков в момент осыпания семян с растений. В противном случае это будет приводить к большему рассеиванию борщевика. Нельзя во время-работы с борщевиками быть раздетым или иметь незащищённые участки тела. Не смытый с тела в течение суток сок борщевика при попадании на эти места солнечного света (ультрафиолета) будет приводить к образованию дерматитов по типу ожогов.

Борьба с борщевиком Сосновского в республике осуществляется на основании:

республиканских планов мероприятий по наведению порядка на земле, ежегодно утверждаемых заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;

районных планов мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений, ежегодно утверждаемых в срок до 15 апреля местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с территориальными органами Минприроды,

На основании утвержденных районных планов по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского уполномоченные должностные лица территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды до начала проведения указанных мероприятий направляют пользователям земельных участков письменные требования, содержащие перечень мест и площади произрастания указанного растения, а также способы борьбы с борщевиком Сосновского, включая технологию и сроки их проведения.

В случае установления фактов неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения письменного требования (предписания) пользователи земельных участков привлекаются к административной ответственности по статье 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

На территории Могилевской области с 2011 года ведется систематическая работа по недопущению распространения и численности чужеродного инвазивного вида – борщевика Сосновского.

Максимального значения – 182,13 га по результатам инвентаризации площади произрастания борщевика достигли в 2013 году. По состоянию на 01.01.2020 в области имеется 174 места произрастания борщевика Сосновского общей площадью 88,6 га (сокращение на 51,3% по сравнению с 2013 годом). Отсутствуют (либо полностью ликвидированы) места произрастания борщевика Сосновского в Бобруйском, Глусском, Горецком, Кличевском, Славгородском, Чериковском районах и г.Бобруйске.

Наиболее инвазированными борщевиком (площадь его произрастания составляет около 10 га) являются такие районы, как Белыничский, Быховский, Краснопольский, Хотимский, а также г.Могилев.

Мероприятия по борьбе с борщевиком, включающие в себя, в основном, обработку гербицидами как наиболее эффективный метод, производятся ежегодно на всей площади произрастания борщевика. Осложняющими факторами в данной работе являются:

–произрастание отдельных популяций борщевика в труднодоступных для применения химического метода борьбы местах – склонах оврагов, землях лесного фонда, нежилых и неиспользуемых домовладениях в населенных пунктах;

–легкость переноса семян борщевика ветром, транспортом, непосредственно человеком и т.д., а также сохранение всхожести семян борщевика при попадании в почву на период до 5 лет.

Все выявленные места произрастания данного инвазивного вида включены в региональные планы мероприятий по ограничению распространения и численности инвазивных видов на 2020 год. Причем для борщевика Сосновского планируется применение химического метода борьбы (обработка гербицидами), как наиболее эффективного.