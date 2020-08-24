Что нужно знать о правилах ввоза овощей и фруктов из-за границы? Отвечает Могилевская таможня

Овощи, фрукты, ягоды, грибы, зелень, орехи, а также другие товары растительного происхождения относятся к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.

(Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318

«Об обеспечении карантина растений в Евразийском Экономическом союзе»

Ввоз на территорию ЕАЭС указанных выше товаров в соответствии с едиными фитосанитарными карантинными требованиями,

предъявляемыми к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам, допускается без предоставления фитосанитарных

сертификатов в международных почтовых отправлениях, сопровождаемом и несопровождаемом багаже пассажиров судов,

самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов, самолетов, поездных бригад и водителей

автотранспортных средств: общим весом не более 5 кг, дынь, арбузов и тыкв в количестве не более 1 штуки, цветов в количестве не более 3 букетов.

Необходимо учитывать, что каждый букет может включать в себя собранные вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы и другие части

растений без цветков и бутонов, свежие и (или) засушенные, в количестве не более 15 штук (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 №157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной

продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза».)

Обращаем также внимание, что ввоз семенного и посадочного материала, включая семенной и продовольственный картофель, без

фитосанитарного сертификата запрещен. Ввоз разрешается только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным

органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.

Также при пересечении таможенной границы ЕАЭС не забывайте, что в весовые и стоимостные нормы беспошлинного ввоза товара на территорию ЕАЭС (25 кг и 500 евро соответственно) включается вес и стоимость перемещаемых товаров.