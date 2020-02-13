Что нужно и можно есть во время поста

Пост придуман не для веселья и гастрономических изысков. Но это не повод, чтобы сорок дней питаться жареной картошкой с солеными огурцами да макаронами с кетчупом. От них душа благостнее не станет, а здоровье подорвется капитально. Полезной и очень сытной еды, соответствующей самым строгим постным правилам, – превеликое множество! Кроме того, Великий пост – идеальное время возрождать забытые рецепты и находить новую прелесть в давно знакомых продуктах.

Наша каша - лучший вариант для постного меню

Русская каша – это не еда, это философия. Она включает в себя всю нашу историю, начиная с языческих времен; намекает на многострадальность и бережливость, не говоря уже о хлебосольности и трудолюбии… Вот уже века каша видится нам горшками, есть ее надо большой семьей деревянными ложками – и смешны нам указания "залить кипятком и немедленно съесть". Какая же это философия, если немедленно? Каша – вещь неторопливая, платящая за терпение сторицей. Главная мысль здесь такая: каша невкусной не бывает. Ее надо только правильно сварить.

Вот вам ярчайший пример: перловка. Или "жемчужиновка” (pearl’овка), ячмень, из которого делают благородный виски.

Промойте ее, залейте большим количеством кипятка, укутайте в одеяло и дайте постоять часов 8–10. Потом слейте воду, снова залейте крупу кипятком и поварите минут пятнадцать. Обратимся за опытом к ближнеевропейским братьям нашим, литовцам – у них любят "стеклянную кашу". Жарят на растительном масле лук кольцами, а потом добавляют натертый на крупной терке картофель. Всыпают готовую перловку и специи.

Похожая история происходит с гречневой кашей, которую едят почему-то исключительно с котлетами или молоком. А знаете ли вы, что на модном Западе гречка (kasha, как они говорят) – это вновь открытый органический продукт, наравне с древнеацтекскими амарантом и киноа? Там, правда, почему-то считается, что гречку перед варкой надо обязательно смешать со взбитым белком – иначе, дескать, она не получится рассыпчатой. Хорошую гречку можно просто обжарить с растительным маслом – хоть бы и на противне – и пусть она попробует потом не рассыпаться! Не знаю, надо ли говорить о том, что гречка очень хороша с жареным луком, чрезвычайно хороша с морковками-перцами-баклажанами и просто весьма и весьма хороша с грибами?

Зато вы наверняка понятия не имеете о том, что гречку с большим удовольствием едят в Корее! Из нее делают саэ ме дук – паровые булочки. Для этого берется гречневая мука, немного соли и столько воды, чтобы получилось крутое тесто.

Его вымешивают, раскатывают толщиной в сантиметр и нарезают на небольшие квадратики, которые надо смазать растительным маслом и положить в пароварку на 10 минут. Подают это удивительное блюдо теплым, по большим праздникам.

Японцы делают из гречки лапшу, а в еврейской кухне необыкновенно популярна каша "варнишкес": надо пожарить немножко репчатого лука (в оригинале – на курином жире), сварить отдельно кашу, отдельно – в два раза больше макаронных изделий типа фузили. Соединить все это, прогреть, есть и удивляться. Вообще, если вам надоел (а за долгое время поста легко может надоесть) привычный вкус каш, грибов и овощей, заведите себе пряную "берберскую смесь", которую можно сыпать куда угодно.

Сходите на рынок и обогатите там торговцев специями, купив у них 2 ст. л. семян зиры, по 1 ст. л. семян кардамона, черного перца горошком, фенугрека (он же пажитник или шамбала) и кориандра, пол-ложки душистого перца, пару десятков почек гвоздики, 5 ст. л. красного перца да еще по столовой ложке сушеного имбиря, куркумы, паприки и корицы. Первые семь специй выложите на сухую сковородку и обжаривайте 2 минуты, помешивая. Потом добавьте все остальное (и еще соли) и отправьте в кофемолку. Этот чудесный порошок принесет вам счастье.

Фрукты всухую едим во время Поста и не жалуемся

Свежих фруктов в это время года в России не может быть по определению. Квашеная капуста, конечно же, отличный источник витаминов – но компот из нее, увы, не сваришь. Остается уповать на летние заготовки.

Заготовители (как фирменные, так и братья-азиаты) в последнее время стараются на славу: любой рынок готов предложить как минимум 10 сортов засушенных фруктов. За исключением ананасов, которые невозможно высушить без применения сахара, остальные фрукты – даже киви! – просто вялятся в специальных сушильных машинах.

Количество природного витамина в них при этом, разумеется, падает, а сахара – возрастает, но польза сухофруктов все равно несомненная, потому как все микроэлементы сохраняются в необходимом количестве. На рынках сухофрукты существенно дешевле, зато фирменные гарантируют свежесть и полную неприкосновенность всей пользы. Жевать сухофрукты просто так, пусть даже с чаем, – не слишком увлекательное занятие.

Любые сухофрукты, особенно инжир, вишня и крупный чернослив, в сочетании с соком из красных ягод способны превратиться в очень изысканный десерт. Для этого в сок добавляются разные специи: корицу, ваниль, кардамон, гвоздику, черный перец, мускат, сахар – и собственно сухофрукты. Все это кипятится на очень маленьком огне: сначала без крышки минут сорок, потом под крышкой еще полчаса – пока сироп не станет очень густым. Подавать можно с кашей. Кроме того, с сухофруктами делают много удивительных вещей: например, фаршируют ими помидоры, сладкие перцы или баклажаны. Или тушат с луком и красной фасолью.

Главное мясо - это грибы

Если не брать во внимание новомодную сою, грибы – основное мясо во время поста. Они зимой для большинства – это грибной суп. Для особо продвинутых – грибной жюльен. Это несправедливо. А как же грибная икра? А картофельные котлеты, начиненные грибами, с грибной же подливой? А грибное ризотто? А пельмени с грибами?

Все это, конечно, можно делать из сушеных грибов, далеким летом любовно собранных своими руками… Но имеет смысл обратить внимание и на прилавки с замороженными продуктами. Опята, лисички, подосиновики, белые…

Еще частенько встречаются японские грибы шиитаке – чемпионы мира по борьбе с раковыми клетками. Даже гигантские грибы портобелло (по вкусу – чистая курятина) весьма часто встречающиеся в супермаркетах. Это фантастическое разнообразие грибов дает повод для чуть ли не ежедневных экспериментов.

Вот некоторые варианты. Из лесных грибов можно делать сэндвичи с тапенадом: в ступке размалываете каперсы с оливковым маслом и лимонным соком, приправляете солью и перцем. Получается паста, которая чудесно мажется на поджаренные ломти хлеба – а между ними зажаренные до хрустящей корочки внушительные ломтики грибов.

Из вешенок как бы сам собой возникает салат: жареные грибы, яблоки, черешки сельдерея, салатные листья и темный виноград без косточек. Полить сверху можно заправкой из лимонного сока с растертыми кедровыми орехами, солью, перцем и щепоткой корицы. Шампиньоны можно ради разнообразия поджарить в воке с соевым соусом, медом, кунжутными семенами и зеленым луком (подавать их надо немедленно).

Во время Поста налегайте на орехи

Орехи в нашем рационе играют совершенно не совсем положенную им роль. То торты ими посыпают, то свеклу с чесноком… И такое впечатление, что, все едят только арахис, кедровые и грецкие орехи. А между тем - во время Поста, когда каждый белок на счету, орехи – незаменимая вещь. Если они свежие, это практически панацея от всех проблем весенне-зимнего периода. И совсем не такая скучная, как кажется. Их можно усластить – или, наоборот, заострить.

В первом случае набираете разных нежареных орехов: миндаль, фундук, кешью, грецкие, кедровые. Кроме того, вам понадобится апельсиновый сок, сахар, корица и апельсиновая цедра. Из всего этого варится густой сироп, в который добавляются орехи. Там их надо хорошенько перемешать – чтобы сироп успел к каждому прилипнуть, а потом переложить на промасленную бумагу и разделить вилочкой, пока теплые.

Острые орешки (миндаль, фисташки без скорлупы, арахис) делаются примерно так же – только потребуется соль с перцем, чили, зирой, кориандром, имбирем, чесночным порошком… да с чем хотите – плюс вкусное растительное масло. И все равно чуть-чуть меда, иначе орехи окажутся отдельно, а специи отдельно.

А можно сделать такую же смесь из семечек – тыквенных и подсолнечных. Острые орехи и семечки имеет смысл пару дней подержать в холодильнике – пусть проникнутся запахом специй.

Еще один вариант восторженного поглощения орехов – это паста или соус. Арахисовая паста – культовый продукт американских подростков – давно известна любителям сериалов. Ее легко сделать дома: берется обжаренный и очищенный арахис, кладется в мясорубку и прокручивается с небольшим количеством воды и соли. Хранить лучше в холодильнике. Каждое утро намазывайте этой пастой печенье, ведь от орехов умнеют – доказано. Вариант более здоровой закуски: кунжутные семечки, мед, корица и соль.

Если к вам собираются нагрянуть гости и все как один постятся – попросите их принести с собой яблок посвежее, морковки и черешков сельдерея. Пока они мечутся по городу в поисках этих дефицитных продуктов, спокойно достаньте припасенный сырой миндаль, лимонный сок, мед, свежий базилик, соль, чеснок и имбирь. Пропорции – на ваш вкус. Пропустите это все через мясорубку, по мере надобности добавляя воды – чтобы получилась консистенция густой сметаны. Когда объявятся гости, порежьте принесенные ими фрукты-овощи, а они уж пусть сами обмакивают их в ваш соус. Скоро они наедятся, подобреют и начнут расспрашивать вас о секретах мастерства...

gastronom.ru