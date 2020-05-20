Что известно о старинном мече, найденном в Бобруйске?

Старинный меч на территории города, в районе берега реки Березины, нашел бобруйчанин. Вес уникального артефакта – 1,2 кг, длина – 70 см. Сейчас он находится в Бобруйском краеведческом музее.

Как рассказал историк Николай Силков, меч датируется XI-XIII веками и находится в хорошем состоянии для артефакта такого уровня. На рукоятке сохранились остатки серебрения. Николай Петрович подчеркнул: вещь статусная и для изделий такого типа уникальная.

Сейчас меч помещен в дистиллированную воду. Еще больше информации о нем появится после того, как артефакт отреставрируют и изучат.

В апреле в Бобруйский краеведческий музей вернулся старинный шлем периода второй половины Х, первой половины XI веков. И сразу же возник вопрос, связаны ли два уникальных изделия. На это Николай Петрович заметил, что синхронное бытование есть, а вот точно ли связаны между собой шлем и меч, неизвестно.

А вот роднит находки высокий социальный статус владельцев, ведь эти вещи очень дорогие и не могли принадлежать простому воину.