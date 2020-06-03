Что делать с затратами на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий?

Министерством финансов Республики Беларусь и Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь подготовлено совместное разъяснение«О расходах на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий».

В соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» (далее – Указ) затраты на проведение санитарно-противоэпидемических, в том числе ограничительных, мероприятий по перечню, определяемому Министерством здравоохранения, включаются юридическими лицами (далее – затраты на проведение мероприятий) в состав внереализационных расходов.

По информации Министерства здравоохранения в целях применения подпункта 2.5 пункта 2 Указа следует руководствоваться Санитарными нормами и правилами «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217, в редакции от 24 апреля 2020 г. (далее – Санитарные нормы и правила), а также постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 июля 2012 г. № 108 «Об ограничительных мероприятиях» в редакции от 7 апреля 2020 г.

К санитарно-противоэпидемическим мероприятиям, проводимым в период эпидемического подъема заболеваемости инфекцией COVID-19, относятся, в частности, поименованные в Санитарных нормах и правилах следующие мероприятия:

- защита органов дыхания:

медицинских работников в организациях здравоохранения;

работников, непосредственно занятых обслуживанием населения в аптеках, на промышленных предприятиях, транспортных организациях, на объектах торговли и общественного питания, в организациях сферы бытового обслуживания населения (коммунальные объекты, почта, банки и др.);

работников в учреждениях образования;

- проведение влажной уборки с применением средств дезинфекции, разрешенных в установленном законодательством Республики Беларусь порядке к применению Министерством здравоохранения:

в организациях здравоохранения;

в учреждениях образования;

на промышленных предприятиях, транспортных организациях, на объектах торговли и общественного питания;

в организациях сферы бытового обслуживания населения (коммунальные объекты, почта, банки и др.).

Постановлением № 108 определен перечень ограничительных мероприятий, который не является исчерпывающим, и помимо поименованных в нем мероприятий к ограничительным относятся также иные санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, их локализацию и ликвидацию.

По иным санитарно-противоэпидемическим мероприятиям Министерство здравоохранения издало рекомендации (Письма Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13 марта 2020 г. № 7-19/4568 «О профилактике коронавирусной инфекции», от 4 апреля 2020 г. № 7-19/6000 «О проведении мероприятий по профилактике инфекции COVID-19»).

В частности, в них предложено обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях, учреждениях, предприятиях:

- наличие дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук в местах общего пользования (столовые, комнаты приема пищи работниками, туалеты и другие);

- наличие дозаторов с жидким мылом в туалетах;

- наличие запаса жидкого мыла и антисептических средств;

- проведение не менее 1 раза в сутки уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств (в соответствии с рекомендациями производителя по вирулицидному режиму с акцентом на дезинфекцию ручек дверей, поручней, компьютерных клавиатур и мышек, телефонных аппаратов и иных поверхностей), обеспечение дезинфекции воздуха в соответствии с рекомендациями производителя оборудования;

- ограничение проведения массовых международных мероприятий;

- перенос, при наличии возможности, командировки сотрудников в страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, либо приезда иностранных граждан для выполнения работ или оказания услуг до стабилизации эпидемиологической ситуации;

- организация расстояния (дистанции) в 1 – 1,5 метра между рабочими местами сотрудников и между посетителями;

- перенос запланированных мероприятий, предполагающих массовое участие граждан (выставки, семинары, конференции и т.д.), до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире;

- использование сотрудниками медицинских масок для лица;

- использование индивидуальной одноразовой посуды при организации питания сотрудников;

- размещение на видных местах информационных материалов (листовок, плакатов) с разъяснениями по правилам профилактики респираторных инфекций, правилам «респираторного этикета» и мытья рук.

Министерство здравоохранения определило, что санитарно-противоэпидемические, в том числе ограничительные, мероприятия реализуются с момента получения рекомендаций данного министерства, в связи с чем в состав внереализационных расходов включаются затраты на проведение данных мероприятий, реализованных с момента получения рекомендаций Министерства здравоохранения.

https://mogilevnews.by/news/03-06-2020-12-01/64430