Что делать, если вы вернулись из стран, в которых регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19?

Министерство здравоохранения Республики Беларусь УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует!

Если вы вернулись из стран, в которых регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19:

Минимизируйте контакты с окружающими, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями в течение 14 дней после прибытия;

Не посещайте места массового скопления людей, ограничьте при приветствии тесные объятия и рукопожатия;

При ухудшении самочувствия вызовите врача, сообщите о симптомах заболевания, факте прибытия из-за границы, возможных контактах;

Соблюдайте респираторный этикет при кашле и чихании;

Мойте руки с использованием мыла и антисептических средств на спиртовой основе;

Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены;

Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

В Могилевской области и в Бобруйске организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номерам телефонов:

8 (0225) 715831, 8 (0222) 63-53-60 (круглосуточно),

8(0222) 33-18-68 (понедельник – пятница с 8.00 до 18.00).­