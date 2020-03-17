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Что делать, если вы вернулись из стран, в которых регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19?

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Что делать, если вы вернулись из стран, в которых регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19?

Министерство здравоохранения Республики Беларусь УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует!

Если вы вернулись из стран, в которых регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19:

  • Минимизируйте контакты с окружающими, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями в течение 14 дней после прибытия;
  • Не посещайте места массового скопления людей, ограничьте при приветствии тесные объятия и рукопожатия;
  • При ухудшении самочувствия вызовите врача, сообщите о симптомах заболевания, факте прибытия из-за границы, возможных контактах;
  • Соблюдайте респираторный этикет при кашле и чихании;
  • Мойте руки с использованием мыла и антисептических средств на спиртовой основе;
  • Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены;
  • Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

В Могилевской области и в Бобруйске  организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номерам телефонов:

8 (0225) 715831, 8 (0222) 63-53-60 (круглосуточно),

8(0222) 33-18-68 (понедельник – пятница с 8.00 до 18.00).­

 

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