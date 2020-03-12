Что делать, если потеряли паспорт?

Сколько людей теряют паспорта? Ждут, надеясь, что кто-то вернет паспорт за вознаграждение. Кому-то и везет, паспорт возвращают законному владельцу. Но, если такого не произошло, пора паспорт восстанавливать. Ведь без него в наше время никуда. Он нужен везде: на почте, в банке, в поездках, для обращения в организации и т.д.

Что нужно сделать, чтобы восстановить паспорт?

Для восстановления паспорта гражданину, проживающему в Республике Беларусь, необходимо обратится в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по регистрации по месту жительства. Прием документов от граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, а так же оснований для такой регистрации, осуществляется подразделениями по гражданству и миграции по месту последней регистрации по месту жительства гражданина.

При себе необходимо иметь:

заявление на выдачу паспорта

заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) паспорта

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом)

свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста

свидетельство на возвращение в Республику Беларусь – для граждан Республики Беларусь, паспорт которых утерян (похищен) за пределами Республики Беларусь и которые въехали в Республику Беларусь по свидетельству на возвращение в Республику Беларусь

письменное ходатайство организации, имеющей право осуществлять за счет иностранной безвозмездной помощи деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом, – для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из состава общих и специальных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке

копия решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения о направлении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет за пределы республики для получения медицинской помощи – для несовершеннолетних, направляемых за пределы республики для получения медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке

документ, подтверждающий внесение платы

если заявление подает законный представитель несовершеннолетнего (не достигшего 14 летнего возраста), он предоставляет паспорт или иной документ, удостоверяющего его личность, свидетельство рождения несовершеннолетнего.

Подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел паспорт изготовит:

бесплатно – для граждан Республики Беларусь, находящихся на полном государственном обеспечении, а так же гражданам не достигшим 14 летнего возраста;

1 базовая величина – для иных граждан Республики Беларусь;

1 базовая величина – дополнительно за выдачу паспорта в ускоренном порядке.

Паспорт будет готов:

не позднее 7 дней со дня подачи заявления – для несовершеннолетних из состава общих и специальных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, а также несовершеннолетних, направляемых за пределы республики для получения медицинской помощи;

не позднее 1 месяца со дня подачи заявления – для иных граждан Республики Беларусь;

не позднее 15 дней со дня подачи заявления – в случае выдачи паспорта в ускоренном порядке;

не позднее 7 дней со дня подачи заявления - в случае выдачи паспорта в срочном порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г. Минске и областных центрах.

Справку, подтверждающую личность, можно получить бесплатно, но после того, когда поданы все необходимые документы для восстановления паспорта.

Паспортист отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома Ольга Ковалева.

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