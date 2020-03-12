Что делать, если потеряли паспорт?

Сколько людей теряют паспорта? Ждут, надеясь, что кто-то вернет паспорт за вознаграждение. Кому-то и везет, паспорт возвращают законному владельцу. Но, если такого не произошло, пора паспорт восстанавливать. Ведь без него в наше время никуда. Он нужен везде: на почте, в банке, в поездках, для обращения в организации и т.д.
Что нужно сделать, чтобы восстановить паспорт?
Для восстановления паспорта гражданину, проживающему в Республике Беларусь, необходимо обратится в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по регистрации по месту жительства. Прием документов от граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, а так же оснований для такой регистрации, осуществляется подразделениями по гражданству и миграции по месту последней регистрации по месту жительства гражданина.
При себе необходимо иметь:
- заявление на выдачу паспорта
- заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) паспорта
- 4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом)
- свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста
- свидетельство на возвращение в Республику Беларусь – для граждан Республики Беларусь, паспорт которых утерян (похищен) за пределами Республики Беларусь и которые въехали в Республику Беларусь по свидетельству на возвращение в Республику Беларусь
- письменное ходатайство организации, имеющей право осуществлять за счет иностранной безвозмездной помощи деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом, – для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из состава общих и специальных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке
- копия решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения о направлении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет за пределы республики для получения медицинской помощи – для несовершеннолетних, направляемых за пределы республики для получения медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке
- документ, подтверждающий внесение платы
- если заявление подает законный представитель несовершеннолетнего (не достигшего 14 летнего возраста), он предоставляет паспорт или иной документ, удостоверяющего его личность, свидетельство рождения несовершеннолетнего.
Подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел паспорт изготовит:
бесплатно – для граждан Республики Беларусь, находящихся на полном государственном обеспечении, а так же гражданам не достигшим 14 летнего возраста;
1 базовая величина – для иных граждан Республики Беларусь;
1 базовая величина – дополнительно за выдачу паспорта в ускоренном порядке.
Паспорт будет готов:
не позднее 7 дней со дня подачи заявления – для несовершеннолетних из состава общих и специальных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, а также несовершеннолетних, направляемых за пределы республики для получения медицинской помощи;
не позднее 1 месяца со дня подачи заявления – для иных граждан Республики Беларусь;
не позднее 15 дней со дня подачи заявления – в случае выдачи паспорта в ускоренном порядке;
не позднее 7 дней со дня подачи заявления - в случае выдачи паспорта в срочном порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г. Минске и областных центрах.
Справку, подтверждающую личность, можно получить бесплатно, но после того, когда поданы все необходимые документы для восстановления паспорта.
Паспортист отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома Ольга Ковалева.