Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь Дидье Канесс посетил Бобруйск и обсудил перспективы сотрудничества

20 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь Дидье Канесс и его помощник по экономическим вопросам Яна Пучковская встретились с руководством города и обсудили перспективные направления развития сотрудничества.

Председатель горисполкома Александр Студнев подчеркнул: мы готовы найти точки соприкосновения.

Во время встречи особое внимание уделили сфере образования. Александр Викторович отметил, что сегодня в Бобруйске французский язык на высоком уровне преподают 24 педагога. Дидье Канесс сказал, что в ходе визитов всегда старается посетить школы, где преподается его родной язык, и подчеркнул, что знание иностранного языка является несомненным преимуществом, а грамотная речь может привести к успешному деловому партнерству.

Делегация посетила одно из самых современных учебных заведений области – школу №34, где познакомилась с работой учреждения, преподавательским составом и учащимися. Дидье Кассе и Яна Пучковская побывали и в гимназии №1, где французский язык является первым иностранным и изучается углубленно. Посол был приятно удивлен и высоко оценил свободное владение иностранным бобруйскими ребятами.

Делегация познакомилась с производственными мощностями ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и провела краткие переговоры по дальнейшему механизму взаимодействия.

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