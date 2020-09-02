ЧП в Бобруйске. В доме на Лынькова взорвался бытовой газ

Как сообщает служба МЧС, в 23.05 поступило сообщение о взрыве бытового газа в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома на ул. Лынькова, 41.

Мужчина, проживающий в квартире, неработающий, госпитализирован в УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона» с диагнозом «термический ожог пламенем 1-3 степени 60 % тела», состояние тяжелое.

В результате взрыва с последующим возгоранием в квартире повреждено имущество, выбиты оконные и дверные блоки, образовалась трещина в перекрытии комнаты. В соседней квартире поврежден дверной и оконные блоки, еще в двух квартирах повреждены оконные блоки, повреждено остекление трех припаркованных легковых автомобилей.

Из квартир дома в гостиницу «Юбилейная» отселено 23 человека, к родственникам уехал 31 человек.

Причина взрыва устанавливается.