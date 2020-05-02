ЧМ по современному пятиборью в Минске станет квалификационным к Играм в Токио

Чемпионат мира по современному пятиборью в Минске, который пройдет с 7 по 13 июня 2021 года, станет заключительным этапом отбора на XXXII Олимпийские игры в Токио. Такое решение принято Международным союзом современного пятиборья (UIPM), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Президент UIPM Клаус Шорманн, посетив с официальным визитом НОК Беларуси в марте, отметил, что минский мировой форум может стать одним из самых важных для развития этого вида спорта. Спустя почти два месяца союз опубликовал новую систему квалификации, согласно которой минский чемпионат приобретает статус ключевого турнира в сезоне.

Отмечается, что все спортсмены, завоевавшие олимпийские лицензии на соревнованиях 2019 года (континентальные чемпионаты, чемпионат мира, финал Кубка мира), остаются их обладателями. Все квалификационные очки, набранные к моменту прекращения соревнований, в том числе заработанные на Международном турнире в зале в Будапеште (Венгрия) в январе - феврале 2020 года и этапе Кубка мира 2020 года в Каире (Египет), будут засчитаны в мировой олимпийский рейтинг. В него будут включены результаты всех соревнований Кубка мира 2021 года, включая финал этого турнира.

Заключительным состязанием олимпийского отбора станет чемпионат мира 2021 года в Минске. На этих соревнованиях будут разыграны по три персональных лицензии у мужчин и женщин. После окончания чемпионата мира, 14 июня 2021 года, будут распределены оставшиеся места на Олимпийские игры по рейтингу (по восемь мест у мужчин и женщин). Крайний срок для определения всех участников олимпийского турнира по современному пятиборью - 5 июля 2021 года.

Если чемпионат мира 2020 года в Канкуне (Мексика) состоится, его результаты не будут иметь никакого отношения к квалификации на Игры в Токио.

По итогам сезона 2019 года в белорусской команде лицензии на летние Игры получили Ирина Просенцова и Ольга Силкина.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.