Члены Совета Республики посетили Бобруйск (обновлено)

Бобруйск с рабочим визитом посетила председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. В сопровождении сенатора Сергея Анюховского, а также представителей исполнительной власти Бобруйска Татьяна Аркадьевна познакомилась с историей, культурой и инфраструктурой города на Березине, побывала с экскурсией в синагоге и «Еврейском дворике», в краеведческом музее. Но перед этим – самое главное: общение с бобруйчанами в рамках личного приема и прямой телефонной линии.

На прием к сенаторам записались 6 человек, но пришли 4. Их волновали жилищные проблемы, вопросы капитального ремонта дома, невыплаты заработной платы, выделение дополнительных метров к земельному участку. По телефону жители города обратились с тремя вопросами по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству. Татьяна Рунец пообещала разобраться в проблемах бобруйчан.

– Хочу сказать, что отдельные обращения требуют более тщательного рассмотрения. Я думаю, мы с местными органами власти, конечно, найдем решение ситуаций, которые были озвучены во время приема. Если же в целом говорить об обращениях граждан, то они нужны и важны. И я как сенатор очень люблю общаться с людьми, потому что узнаю их непосредственные проблемы. Это всегда помогает нам в подготовке законопроектов, – отметила Татьяна Аркадьевна.

Последним пунктом визита стал ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат», где Татьяна Рунец ознакомилась с производством, обсудила хозяйственную деятельность с руководством и встретилась с трудовым коллективом.