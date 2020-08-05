Члены Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов обратились к белорусам

Обращение членов Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов к гражданам Республики Беларусь.

"Мы с вами прожили долгую жизнь, создавая всё то, что окружает нас в родной стране. Это делалось для наших с вами детей и внуков".

"Сегодня мы призываем обратить внимание нового поколения белорусов на необходимость ценить то, что они имеют, не поддаваться на призывы к разрушению того, что сделано великим трудом старшего поколения и продолжить развитие нашей страны".

"Белорусские ветераны, как и миллионы сограждан, благодарны Александру Лукашенко за стабильность и мир на белорусской земле".