Члены Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов обратились к белорусам
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Обращение членов Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов к гражданам Республики Беларусь.
"Мы с вами прожили долгую жизнь, создавая всё то, что окружает нас в родной стране. Это делалось для наших с вами детей и внуков".
"Сегодня мы призываем обратить внимание нового поколения белорусов на необходимость ценить то, что они имеют, не поддаваться на призывы к разрушению того, что сделано великим трудом старшего поколения и продолжить развитие нашей страны".
"Белорусские ветераны, как и миллионы сограждан, благодарны Александру Лукашенко за стабильность и мир на белорусской земле".
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