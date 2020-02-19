Член Совета Республики Сергей Анюховский провел личный прием граждан в Славгороде

В рабочем графике депутатов верхней палаты Национального собрания Республики Беларусь обязательным пунктом значится работа с населением в своих округах. 18 февраля сенатор Сергей Анюховский встретился с жителями Славгородского района на личном приеме граждан, совместив его с прямой телефонной линией.

Для обратившихся к депутату – это хорошая возможность не только пообщаться с представителем законодательной власти, задать волнующие вопросы, но и получить реальную помощь. Беседа прошла в административном здании Славгородского райисполкома. На встречу с Сергеем Анюховским пришли три человека. Помимо депутата, с обратившимися беседовали и представители местной власти, курирующие ту или иную сферу. Опыт показывает, что тесное взаимодействие ветвей законодательной и исполнительной властей помогает быстро реагировать на любые проблемы. Вопросы, с которыми обратились славгородчане, касались благоустройства дворовых территорий, ремонта дорог, взаимодействия с представителями областных средств массовой информации.

Каждому обратившемуся депутат Парламента уделил максимум внимания. По всем поступившим обращениям будут даны ответы в установленные законодательством сроки. Обращения, требующие дополнительного изучения, взяты на особый контроль.