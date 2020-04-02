Член Совета Республики Национального собрания Сергей Анюховский провел прием граждан в Бобруйске

1 апреля член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский встретился с жителями города на Березине. На встречу с сенатором записались пятеро бобруйчан.

Обратившиеся в ходе приема просили оказать содействие в отсрочке банковского платежа по кредиту для представителя частного бизнеса, ускорить сроки перерасчета процентной ставки кредита для многодетной семьи военнослужащего, помочь с трудоустройством.

На большинство вопросов заявители получили ответы в ходе приема. Обращения, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль.

«Обращения граждан – это не только посыл и отправная точка для нас, сенаторов, в применении конкретных мер,– прокомментировал прием Сергей Анюховский. – Иногда человеку просто необходимо развернуть ту или иную, даже бытовую ситуацию, в законодательную плоскость и разъяснить понятным языком дальнейшие действия гражданина. Неизменно одно: обратная связь с населением очень важна для каждого парламентария. Даже самое простое в разрешении, на первый взгляд, обращение, может пригодиться в деятельности: в законотворческом портфеле сенаторов немало инициатив, направленных на решение повседневных проблем людей.