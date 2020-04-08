Член Совета Республики Национального собрания С.А.Анюховский проведет «прямую телефонную линию»
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10 апреля 2020 года с 13.00 до 15.00 «прямую телефонную линию» проведет Сергей Анатольевич Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 7 созыва, по тел. 80225-482832.
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