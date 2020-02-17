Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770, выздоровели более 10,8 тыс. человек, число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ведомство 16 февраля проинформировало о более чем 68,5 тыс. инфицированных, 1665 жертвах и 9419 выздоровевших. Согласно обновленным данным официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,5% вместо 2,43% днем ранее.

Среди регионов по числу зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано более 58,1 тыс. инфицированных, из них 1696 умерли, выздоровели 6639 человек. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано более 1,2 тыс. и 1,1 тыс. случаев заражения.

Согласно последним официальным данным под наблюдением медиков в стране находятся свыше 150,5 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 7,2 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Согласно оценке врачей более чем 10,6 тыс. заразившихся в стране находятся в тяжелом состоянии.