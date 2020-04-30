Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки возросло на 66 тыс.

Число инфицированных новым коронавирусом в мире за сутки выросло на 66 276, что почти на 10 тыс. меньше, чем за предыдущий день. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс., то есть на тысячу больше, чем днем ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11.00 (по московскому времени) 29 апреля в мире были зарегистрированы 3 018 952 инфицированных и 207 973 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 66 276, а летальных исходов - на 5376. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 406 899 и 129 311 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 21 750, а умерших - на 2882.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 213 088 человек, 62 404 умерли. По числу инфицированных за сутки (33 481) этот регион превосходит Европу, но умерших за 24 часа там меньше (2193). Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 29 апреля там выявлено 176 928 инфицированных и зафиксировано 7304 летальных исхода. За сутки число заболевших возросло на 5690, умерли 156 человек.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 983 457. Далее следуют Испания (210 773), Италия (201 505), Великобритания (161 149), Германия (157 641), Франция (125 464), Турция (114 653), Россия (99 399), Иран (92 284) и Китай (84 369).