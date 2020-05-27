Число случаев коронавируса в мире превысило 5,4 млн — ВОЗ

Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за сутки менее чем на 100 тыс. и превысило 5,4 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

При этом количество летальных исходов за сутки возросло более чем на 1,4 тыс. и превысило 343 тыс. На первом месте по числу инфицированных - регион Северной и Южной Америки (более 2,4 млн). В Европе насчитываются более 2 млн заразившихся. На третьей позиции - Восточно-Средиземноморский регион (почти 439 тыс. инфицированных).

Больше всего заразившихся зафиксировано в США - 1 618 757 человек. Далее следуют Бразилия (363 211), Россия (362 342), Великобритания (261 188), Испания (235 400), Италия (230 158), Германия (179 002), Турция (157 814), Франция (142 482) и Иран (137 724).