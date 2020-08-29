Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 25 млн
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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 25 млн. Такие данные приводит официальный сайт Университета Джона Хопкинса (США).
По состоянию на сегодняшнее утро, COVID-19 заражены 24 921 552 человека, умерли 847 647 заболевших, выздоровели 17 488 742.
Больше всего инфицированных в США - почти 5,9 млн (умерли - 180 844), в Бразилии зафиксировано более 3,7 млн случаев (умерли - 118 649), в Индии - около 3,4 млн (умерли - 61 529), в России - 980 405 заболевших (умерли - 16 914).
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