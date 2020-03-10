Четверо бобруйчан пытались завладеть алкоголем бобруйчанки, угрожая ей пистолетом

Мужчина знал местную жительницу, которая приторговывала алкоголем на дому. Еще один из компании был её хорошим знакомым, женщина открывала ему дверь в любое время. Зачинщик предложил участникам застолья поживиться у торговки. У него был пневматический пистолет, который решили использовать в качестве аргумента для завладения алкоголем.

«На дело» собутыльники пошли вчетвером, потому что один перебрал и ходить уже не мог. Завсегдатай позвонил в дверь, женщина открыла. Организатор нападения втолкнул ее в квартиру, за ним вошли остальные подельники. Угрожая пистолетом, потребовали выпивку. Потерпевшая показала им, где стояло спиртное. Забрав двухлитровую банку продукта, нападавшие скрылись.

Женщина обратилась в милицию только утром. В течение часа оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в разных местах города: кого-то на работе, кого-то дома. Выпить всю «добычу» накануне вечером они не смогли физически.

Следователем дана правовая оценка действиям задержанных. Возбуждено уголовное дело за разбой.