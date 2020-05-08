«Чешские авиалинии» с 18 мая возобновляют международные полеты

Компания "Чешские авиалинии" возобновляет приостановленные из-за пандемии нового коронавируса международные рейсы. Полеты начнутся с понедельника 18 мая в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам, сообщила пресс-служба компании.

С 24 мая самолеты чешского перевозчика начнут летать в Киев, с 25 мая — в Одессу и Бухарест.

"Чешские авиалинии" входят в состав авиагруппы Smartwings. В связи с пандемией компания прекратила в марте все регулярные перевозки, совершив в апреле только несколько рейсов по доставке на родину оказавшихся за границей чешских граждан и медицинских материалов из Китая.