Церковно-исторический музей открылся в храме в честь преподобного Сергия Радонежского в поселке Туголица

— Поначалу даже не думал о том, что когда-нибудь доведется открыть музей, — делится воспоминаниями отец Федор, настоятель храма в честь преподобного Сергия Радонежского. — Просто это мое хобби: несколько лет я собирал экспонаты, что-то приносили жители, что-то присылали из разных городов и областей страны. Радует, что сегодня у нас появилась возможность показать музей людям, чтобы они могли прикоснуться к старине, посмотреть, как жили, во что одевались, как выглядели их деды и прадеды…

Будучи реставратором, многие книжные экземпляры отец Федор доводил до ума сам, своими руками — уж очень они были в плачевном состоянии. Зато теперь, аккуратные и опрятные, страницы многовековых книг украшают музей.

В день открытия взглянуть на экспонаты прибыл и епископ Бобруйский и Быховский Серафим, который по достоинству оценил труд, вложенный в музей и отметил, что если он и дальше будет пополняться экспонатами в том же духе, то в скором времени придется расширять помещение.

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