Цены на мясо, рыбу и хлеб в июле снизились — МАРТ

Цены на мясо, рыбу и хлеб в июле снизились, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В июле по отношению к июню потребительские цены увеличились на 0,2%, к декабрю 2019 года - на 3,6%, годовая инфляция сохранилась на уровне предыдущего месяца (вблизи прогноза) и составила 5,2%. "Сохраняется тенденция снижения цен по отношению к предыдущему месяцу на отдельные социально значимые товары. Так, за месяц снизились цены на мясо, рыбу, куриные яйца, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия", - отметили в МАРТ.

В сегменте плодовоовощной продукции после продолжительного роста (в течение 6 месяцев) отмечается сезонное удешевление картофеля на 7,1%, а также фруктов в целом (за счет снижения цен на виноград и бананы на 10,9% и 10,6% соответственно). Цены на лук, помидоры, огурцы, чеснок и перец продолжают снижаться. Впервые с апреля текущего года подешевела капуста (на 4,8%).

Вместе с тем из-за удорожания сырья отмечается увеличение цен на молоко и молочные продукты (на 0,6%). Парфюмерно-косметические товары и синтетические моющие средства подорожали на 1,3% из-за колебаний обменного курса.

Основной вклад в годовую инфляцию по-прежнему вносят потребительские цены на плодовоовощную продукцию. При этом в годовом выражении продолжают дешеветь мясо и мясопродукты (с 1,4% в апреле до минус 1,1% в июле), а также замедлился рост цен на многие социально значимые продовольственные товары: рыбу и рыбопродукты (с 1,8% в июне до 1,4% в июле), молоко и молочные продукты (с 4,8% до 4,5%), куриные яйца (с 10,5% до 9,4%), животное масло (с 3,6% до 2,5%), хлеб и хлебобулочные изделия (с 1,4% до 0,9%), макаронные изделия (с 3,1% до 2,8%). Одновременно отмечается снижение цен на соль на 4,3%.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов замедлился в годовом выражении и достиг исторического минимума - 6,3%. Вместе с тем в июле по отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение тарифов на услуги горячего водоснабжения (на 11,3%), а также цен на медикаменты (на 0,4%) и табачные изделия (на 0,1%).