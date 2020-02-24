Центр социального обслуживания населения Первомайского района занял третье место по области

Состоялась коллегия комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома. Рассмотрев проблемные вопросы функционирования сферы соцзащиты региона, участники заседания определили основные задачи на 2020 год. В рамках коллегии прошел областной смотр-конкурс качества и культуры социального обслуживания населения за 2019 года. Ряд работников системы комитета за свои деловые и профессиональные качества были награждены Почетными грамотами и благодарностями Министерства труда и социальной защиты, областного Совета депутатов, облисполкома, областного комитета профсоюза работников государственных и других учреждений, комитета по труду, занятости и социальной защите, а также сертификатами о занесении на Доску Почета комитета.

Стоит отметить, что всего в Могилевской области функционирует 25 Центров социального обслуживания населения. По итогам смотра-конкурса учреждение социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» заняло 3 место по Могилевской области.

Среди территориальных центров социального обслуживания населения призовые места заняли:

I место – учреждению «Кировский районный центр социального обслуживания населения»

II место – учреждению «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. Могилева»

III место – учреждению социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска»