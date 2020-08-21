Центр досуга и творчества Бобруйска приглашает в коллективы художественного творчества

На платной основе:

Детская танцевальная студия «Лаборатория танца», рук. Радевич Анастасия Николаевна, +375 44 557 90 19 (от 3.5 до 12 лет).

Детская вокальная студия «ДО-МИ-СОЛЬКИ», рук. Старикова Анастасия Николаевна, +375 44 748 02 43 (от 4 до 16 лет).

Спортивная секция «Каратэ – До», рук. Новиков Сергей Егорович, +375 29 638 66 41 (от 4 до 15 лет).

Студия танца «Лана», рук. Арсентьева Алена Альбертовна, +375 29 614 64 66 (от 4 до 15 лет).

Школа здоровья, рук. Новиков Сергей Егорович, +375 29 638 66 41 (18+).

Школа самообороны «Крав – мага», рук. Новиков Сергей Егорович, +375 29 638 66 41 (15+).

Подготовительная группа по ОФП для дошкольников, рук. Новиков Сергей Егорович, +375 29 638 66 41 (от 3 до 7 лет).

На бесплатной основе:

Молодежная танцевальная студия «Dance time», рук. Радевич Анастасия Николаевна (14+).

Народный казачий ансамбль «Вольница», рук. Бовда Вячеслав Иванович (45+).

Народный хор ветеранов труда «Бобруйские зори», рук. Козлова Любовь Анатольевна (55+).

Народный хор ветеранов «Золотые годы», рук. Козлова Любовь Анатольевна (65+).

Справки по телефону 43-38-42. Адрес: г. Бобруйск, ул. Куйбышева, 59.