Цена выпитой рюмки. Бобруйчанин лишился и свободы, и автомобиля

В третьем часу ночи 24 января этого года экипаж отдела Департамента охраны нес службу на улицах города. На перекрестке улиц К. Маркса и Крылова милиционеры обратили внимание на «Фольксваген Пассат», который ехал с превышением скорости и нарушил правила проезда перекрестков, не пропустив служебный автомобиль. Несмотря на сигнал остановиться, легковушка не сбавила ход. Но вскоре остановилась: водитель не справился с управлением, и колесо его авто застряло в ливневом колодце.

От водителя «Фольксвагена» несло спиртным, он пошатывался, речь была невнятная, поэтому экипаж вызвал для разбирательства сотрудников ГАИ. Прав на управление автомобилем у нарушителя не было. Освидетельствование показало, что он пьян. Поэтому после дальнейшего выяснения обстоятельств 9 марта мужчина был взят под стражу. А уже 2 апреля он предстал перед судом.

Оказалось, что тридцатилетний бобруйчанин Леонид Я. не впервые сел на скамью подсудимых. Еще в 2010 году его приговорили за различные преступления к трем годам лишения свободы. Отсидев в колонии меньше двух лет, он был переведен в исправительное учреждение открытого типа, а потом и вовсе попал под амнистию. Во второй раз Леонид предстал перед судом в 2015 году за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Тогда он получил четыре года лишения свободы, штраф в размере 200 базовых величин, а также был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Но эти уроки не пошли впрок молодому человеку. Он был разведен, нигде не работал, имея на иждивении малолетнего ребенка, любил приложиться к рюмке. Не устоял перед ней и в ту январскую ночь, хотя до окончания запрета на управление транспортом ему оставался всего месяц. Находясь в кафе «Мотор» в компании наглядно знакомых, Леонид изрядно выпил. А потом, сознавая, что нарушает установленный судом запрет на управление транспортными средствами, сел за руль своего «Фольксвагена» и поехал. Хорошо, что его вовремя остановили, ведь последствия могли быть более серьезными.

Суд Бобруйского района и города Бобруйска признал Леонида Я. виновным в управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и ранее совершившим такое же преступление. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили прав сроком на пять лет и оштрафовали на 3584 рубля, то есть на недоплаченную сумму штрафа, назначенного судом еще в 2015 году. А еще к осужденному применена специальная конфискация автомобиля «Фольксваген Пассат».

Артур КРАСУТСКИЙ, заместитель председателя суда.

Александр УДОДОВ.