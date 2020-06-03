Цена нефти Brent поднялась выше $40
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе текущего года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,31 процента к уровню предыдущей сессии и достигла отметки 40,09 доллара за баррель. Таковы данные торгов на 03.56 по минскому времени. А к 04.29 стоимость достигла 40,37 доллара за баррель.
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