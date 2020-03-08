Cбили 11-летнего ребенка близ школы № 27 в 7:49 утра 6 марта произошло ДТП, сообщает «Вечерний Бобруйск».

11-летнего мальчика сбил автомобиль «Опель» управлял которым 31-летний бобруйчанин. Ребенка доставили в больницу с травмами.

Очевидцев происшествия разыскивает Бобруйская ГАИ. Вас просят позвонить по телефонам 715555 или 590199 ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома, если вы что-то видели, или у вас есть запись с видеорегистратора.

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