C 1 марта в Беларуси запрещается продавать некоторые лекарства

C 1 марта в Беларуси некоторые лекарственные средства запрещаются к продаже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

C 1 марта 2020 года устанавливается запрет на продажу лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы. Запрет коснется лекарств, предназначенных для экстракорпорального оплодотворения (цетрореликс, фоллитропин-бета, фоллитропин-альфа, (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), а также перечень препаратов относящихся для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы: к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы C01 - C10.

В была введена Беларуси обязательная регистрация предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства, это предусмотрено указом от 22 августа 2018 года №345. На 41 международное непатентованное наименование лекарственных средств при их обращении на территории Беларуси распространяются положения указа. Эти лекарства делятся на несколько категорий, для каждой из которых установлены свои сроки запрета в том случае, если предельные отпускные цены производителей не будут зарегистрированы.

О необходимости своевременно предоставлять документы на регистрацию в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении напомнили в министерстве. Далее экономический анализ предельных отпускных цен проведет МАРТ. "Реализация указа позволит исключить возможность отпуска лекарств по необоснованно высоким ценам", - поясняли ранее в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

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