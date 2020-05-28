БЖД продолжает расширять возможности дистанционной покупки билетов

На сайте Белорусской железной дороги можно оформить детские электронные проездные документы "с местом" без привязки к билету взрослого пассажира, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров и развития дистанционных продаж на сайте БЖД теперь можно оформить детские электронные проездные документы "с местом" на поезда с нумерованными местами как в одном заказе с оплатой билетов по полному тарифу, так и без привязки к полному билету для проезда взрослого пассажира.

Ранее оформить детские билеты "с местом" можно было только в одном заказе с оплатой проездных документов по полному тарифу.

В БЖД обращают внимание, что проезд детей в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых не допускается.

В ближайшее время новый функционал будет доступен и пользователям мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", которое доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS.

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