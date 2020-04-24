БЖД продлила срок действия схемы рассадки в вагонах с учетом дистанции

Белорусская железная дорога до 31 мая продлевает срок действия схемы рассадки с учетом рекомендованной дистанции.

Рассадка по новой схеме в поездах с нумерованными местами была введена с 15 по 29 апреля для соблюдения пассажирами необходимой социальной дистанции в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения.

По новой схеме в купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. Для пассажиров, оформивших билеты в одном заказе, разрешается продажа трех и четырех мест в купе при условии, что до этого в купе ни одного места не было продано.

В сидячих вагонах в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном - один пассажир у окна, а другой - через место у прохода (кресло между ними остается свободным).

Новая схема рассадки применяется при покупке билетов как в кассах, так и через интернет.