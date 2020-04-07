БЖД не будет продавать билеты через интернет днем 8 апреля

На сайте Белорусской железной дороги 8 апреля с 10:00 до 13:00 нельзя будет купить и вернуть билеты на поезда с нумерованными и ненумерованными местами, сообщили в пресс-центре БЖД.

Также будет невозможно купить и вернуть билеты с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд". Это связано с плановыми техническими работами по обновлению программного обеспечения.

В указанный период может быть недоступен официальный сайт Белорусской железной дороги www.rw.by.

Для приобретения проездных документов необходимо обращаться в билетные кассы. Информацию о расписании, стоимости и покупке билетов можно получить в контакт-центре БЖД по единому номеру 105.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.