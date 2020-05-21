Буря в стакане воды! На Бобруйской станции медицинской помощи отдельные медики возмутились выплатами за работу с COVID-19

Руководство города и облздрав отреагировали мгновенно.

Прояснить ситуацию на месте приехали лично председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев и начальник главного управления по здравоохранению Могилевской области Александр Старовойтов.

20 мая на совещании с медработниками станции скорой медицинской помощи разъяснили, в каких случаях и как начисляются надбавки за работу с инфицированными пациентами.

Выплаты предусмотрены Указом Президента № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Начисления проводились, руководствуясь положениями официального документа.

– Главная причина – недопонимание, - прокомментировал сложившуюся ситуацию Александр Старовойтов. – Не все правильно поняли Указ Главы государства. При разовом контакте с зараженным пациентом материальное стимулирование выплачивается за рабочую смену по табелю, во время которого был такой контакт. Размер надбавки не зависит от количества пациентов, которые находятся на лечении, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Сумма устанавливается в зависимости от условий оказания медпомощи в соответствии с Указом. Высказывалось недовольство и по поводу того, что врач, выезжая к пациенту, не знает, коронавирус у него или нет. Скажу так: во всей республике и в Могилевской области, в том числе, существует методика: кому бы врач не оказывал медицинскую помощь, он должен быть готов к столкновению с коронавирусной инфекцией, и, соответственно, применять средства индивидуальной защиты. Доплаты идут следом. Их никто не урезает, но они должны быть подтверждены. Ни один случай оказания помощи человеку с коронавирусной инфекцией не проходит мимо, и доплаты обязательно осуществляются.

Александр Студнев поинтересовался у сотрудников, разъясняло ли им руководство применение норм Указа. Коллектив ответил утвердительно, согласившись, что произошло недопонимание. И инцидент урегулирован.

Подробные разъяснения положений Указа № 131, которые даны Министерством здравоохранения, можно найти и на Национальном правовом Интернет–портале страны.

ВОТ ТОЧНЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПОЯСНЕНИЙ МИНЗДРАВА:

При разовом контакте с зараженным пациентом материальное стимулирование выплачивается за рабочий день (рабочую смену) по табелю, во время которого был такой контакт. Размер надбавки не зависит от количества пациентов, которые находятся на лечении, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Сумма устанавливается в зависимости от условий оказания медицинской помощи в соответствии с Указом.

Ситуации бывают разные, такова жизнь, но важно помнить: всегда можно найти выход. А если происходит недопонимание на уровне организации, то не нужно забывать, что с вопросами и проблемами всегда можно обратиться и в Бобруйскую центральную больницу, и Бобруйский горисполком. Без ответа не останется ни одно обращение.