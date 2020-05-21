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Буря в стакане воды! На Бобруйской станции медицинской помощи отдельные медики возмутились выплатами за работу с COVID-19

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Буря в стакане воды! На Бобруйской станции медицинской помощи отдельные медики возмутились выплатами за работу с COVID-19

Руководство города и облздрав отреагировали мгновенно.

Прояснить ситуацию на месте приехали лично председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев и начальник главного управления по здравоохранению Могилевской области Александр Старовойтов.

20 мая на совещании с медработниками станции скорой медицинской помощи разъяснили, в каких случаях и как начисляются надбавки за работу с инфицированными пациентами.

Выплаты  предусмотрены Указом Президента № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Начисления проводились, руководствуясь положениями официального документа.

– Главная причина – недопонимание, - прокомментировал сложившуюся ситуацию Александр Старовойтов. – Не все правильно поняли Указ Главы государства. При разовом контакте с зараженным пациентом материальное стимулирование выплачивается за рабочую смену по табелю, во время которого был такой контакт.  Размер надбавки не зависит от количества пациентов, которые находятся на лечении, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Сумма устанавливается в зависимости от условий оказания медпомощи в соответствии с Указом. Высказывалось недовольство и по поводу того, что врач, выезжая к пациенту, не знает, коронавирус у него или нет. Скажу так: во всей республике и в Могилевской области, в том числе, существует методика: кому бы врач не оказывал медицинскую помощь, он должен быть готов к столкновению с коронавирусной инфекцией,  и, соответственно, применять средства индивидуальной защиты. Доплаты идут следом. Их никто не урезает, но они должны быть подтверждены. Ни один случай оказания помощи человеку с коронавирусной инфекцией не проходит мимо, и доплаты обязательно осуществляются.

Александр Студнев поинтересовался у сотрудников, разъясняло ли им руководство применение норм Указа. Коллектив ответил утвердительно, согласившись, что произошло недопонимание. И инцидент урегулирован.

Подробные разъяснения положений Указа № 131, которые даны Министерством здравоохранения,  можно найти и на Национальном правовом Интернет–портале страны.

ВОТ ТОЧНЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПОЯСНЕНИЙ МИНЗДРАВА:

  1. При разовом контакте с зараженным пациентом материальное стимулирование выплачивается за рабочий день (рабочую смену) по табелю, во время которого был такой контакт.
  2. Размер надбавки не зависит от количества пациентов, которые находятся на лечении, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Сумма устанавливается в зависимости от условий оказания медицинской помощи в соответствии с Указом.

Ситуации бывают разные, такова жизнь, но важно помнить: всегда можно найти выход. А если происходит недопонимание на уровне организации, то не нужно забывать, что с вопросами и проблемами всегда можно обратиться и в Бобруйскую центральную больницу, и Бобруйский горисполком. Без ответа не останется ни одно обращение.

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