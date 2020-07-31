ГАИ информирует: будьте внимательны на дорогах!

Многие из аварий происходят по вине самих граждан: пеших участников движения и любителей велотранспорта. Нередки случаи совершения ДТП с участием пешеходов в темное время суток.

Основными причинами наездов по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности. Все также пешеходы пересекают проезжую часть в неустановленных местах, находятся любители «перескочить» дорогу на запрещающий сигнал светофора. Отдельные же граждане, не задумываясь о собственной жизни, как «тени» выходят на темную дорогу, не удосужившись обозначить себя световозвращающими элементами.

В Беларуси, как в большинстве Европейских стран, США, Прибалтике введено обязательное ношение светоотражателей для пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Штраф за данное правонарушение составляет от 1 до 3 базовых величин.

Уважаемые граждане! Если Вы заметили на проезжей части нетрезвого пешехода, велосипедиста или возчика гужевого транспорта – не будьте безразличными! Поведение пьяного на дороге непредсказуемо. В ваших силах предотвратить трагедию. Не будьте равнодушными! Вовремя сообщите в милицию по телефону 102 о нахождении нетрезвого человека на дороге. Возможно, этот звонок спасет чью-то жизнь!