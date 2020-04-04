Будьте в курсе! О ситуации с коронавирусом

Коронавирусы – большое семейство вирусов, способных вызывать целый ряд заболеваний: от простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.

Коронавирусы разных вариантов циркулируют среди населения и в межэпидемический период. Это может проявляться в виде фарингита, легких форм бронхита. Не всегда есть смысл расшифровывать, диагностировать вид возбудителя. Нигде в мире этого не делают, поскольку целесообразность не слишком высокая – заболевания не сопровождаются эпидемическим распространением и протекают достаточно легко.

Мир время от времени будоражат вспышки заболеваний. Когда регистрируются новые штаммы вирусов, в том числе гриппа, которые массово распространяются, ВОЗ объявляет ситуацию эпидемией. Аналогично и с коронавирусом. Это новый для нас вирус, поэтому необходимо проводить достаточно масштабные профилактические, противоэпидемические мероприятия, чтобы снизить его распространение.

Основные симптомы – повышение температуры, кашель, одышка, слабость, затрудненное дыхание, изменение вкусовых ощущений, обоняния. Вопрос, насколько человек может быть заразен до появления симптомов и может ли быть носителем без их проявления, еще не изучен.

Основным путем распространения инфекции является воздушно-капельный, как и при гриппе. Механизм передачи – аспирационный (при вдыхании) и контактный (при контакте с инфицированными предметами). То есть заразиться в общественном транспорте можно. Естественно, и более тесный контакт с заболевшим будет способствовать заражению.

Поскольку основным путем распространения инфекции является воздушно-капельный, маска позволяет защитить от попадания крупных капель и аэрозолей, которые образуются при чихании и кашле больного человека. Поэтому маски рекомендуется носить в первую очередь больным, чтобы они не заражали окружающих, и тем, кто за ними ухаживает, т.е. имеет тесный контакт с заболевшими (медикам, родственникам).

Что касается здоровых людей, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует им носить маски, считая, что это может создать иллюзию полноценной защиты и отвлечь от принятия других очень нужных и эффективных мер. К таким относятся тщательное мытье рук после любого выхода из дома и контактов с окружающими, соблюдение дистанции (1,5-2 м) с человеком с признаками заболевания, избегание посещения мест массового скопления людей без острой необходимости, другие простые меры профилактики. Старайтесь не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам; при кашле или чихании прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем, затем обязательно мойте руки.

Кроме того, маску надо менять каждые два часа, поскольку она быстро теряет эффективность и затрудняет дыхание, вызывает раздражение, создавая определенный дискомфорт, который ухудшает самочувствие.

Поэтому носить маску здоровым людям не рекомендуется. Но надо учитывать каждую конкретную ситуацию. Если вы, например, едете в автобусе или летите в самолете, т.е. совершаете длительную поездку и находитесь при этом в ограниченном пространстве, а рядом с вами сидит кашляющий и чихающий человек, не соблюдающий гигиенический этикет (чихать надо в платок, салфетку или локтевой сгиб, но не в ладони!), маску надеть, конечно, имеет смысл.

При появлении симптомов заболевания в течение 14 дней после возвращения из страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 (Китай, Республика Корея, Япония, Италия, Сингапур, Иран и др.), необходимо:

- остаться дома;

- вызвать бригаду скорой медицинской помощи;

- при вызове информировать медицинский персонал о стране пребывания и дате возвращения.

Более уязвимыми к этой инфекции являются люди старших возрастных групп. Считают, что структура тканей взрослого человека больше подходит для размножения вируса, чем ткани ребенка. Кроме того, пожилые имеют сопутствующие и хронические заболевания, что может осложнить течение болезни.

Министерством здравоохранения Республики Беларусь приняты серьезные меры, направленные на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов даже с бессимптомным носительством, контактных лиц. Эти меры позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран.

Изменен режим работы амбулаторных и стационарных учреждений здравоохранения. Создан резерв коечного фонда, ограничена плановая госпитализация, создан запас медикаментов и средств дезинфицирующих, индивидуальной защиты. В поликлиниках организованы отдельные входы и кабинеты для приема пациентов с температурой и симптомами острой респираторной инфекции, ограничены мероприятия по плановой диспансеризации, вакцинации, проведение скрининговых мероприятий (маммографии, флюорографии, иных диагностических исследований); организованы оказание помощи реабилитационной и плановой стоматологической; выполнение физиотерапевтических процедур; направление на медико-социальную экспертизу пациентов старше трудоспособного возраста; выписка рецептов пациентам с хронической патологией и доставка по месту их проживания; ограничено проведение периодических медицинских осмотров работающих.

В настоящее время на территории Республики Беларусь работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости.

По состоянию на 3 апреля 2020 года в республике под медицинским наблюдением как контакты 1-го и 2-го уровней находятся 9299 человек, из них 1943 – в стационарных условиях. 254 находятся на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 11 нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 46. Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.

В Бобруйске и Бобруйском районе ситуация стабильная. Под стационарным наблюдением находятся 39 контактных лиц. Проведено 358 тестов. Для госпитализации пациентов с подозрением на инфекцию выделено 126 коек, в т.ч. 6 реанимационных. Имеются в достаточном количестве лекарственные и дезинфицирующие средства.

Обращаюсь к бобруйчанам. С пониманием относитесь к проводимым мероприятиям, соблюдайте правила личной гигиены, респираторного этикета, самоизоляции и социального дистанцирования.

Владимир Гацко, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.