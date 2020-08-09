Будет вкусно! Дегустацию продукции и привлекательные акции предлагают торговые организации бобруйчанам 9 августа

№ п/п Наименование организации Номер участка для голосования Место нахождения по Ленинскому району Номер

участка для голосования Место нахождения по Первомайскому району

1 2 3 4 5 6

1 ОАО «Комбинат школьного питания «Купалинка» Дегустация продукции собственного производства

с 11.00 ч. до 12.00 ч. Акции на продукцию собственного производства. 3, 4 Государственное учреждение образования (далее – ГУО) «Гимназия

№ 2 г. Бобруйска»,

ул. Ленина, 67 51, 52 ГУО «Средняя школа

№ 10 г. Бобруйска»,

б-р Приберезинский, 27

5, 6 ГУО «Средняя школа

№ 18 г. Бобруйска»,

ул. Минская, 70 53, 54 ГУО «Средняя школа

№ 31г. Бобруйска»,

б-р Приберезинский, 29

10, 11 ГУО «Средняя школа

№ 1 г. Бобруйска»,

ул. Социалистическая, 160 57, 58 ГУО «Средняя школа

№ 32 г. Бобруйска»,

б-р Приберезинский, 30

33, 34 ГУО «Средняя школа

№ 2 г. Бобруйска»,

ул. Социалистическая, 124

30 ГУО «Средняя школа

№ 3 г. Бобруйска»,

ул. Советская, 26 91 ГУО «Средняя школа

№ 25 г. Бобруйска»,

ул. Черняховского, 27

44, 45 ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Бобруйска»,

ул. Ковзана, 36А 93 ГУО «Средняя школа

№ 29 г. Бобруйска»,

ул. Луговая, 2

29 ГУО «Средняя школа

№ 9 г. Бобруйска»,

ул. Советская, 66/49 94 ГУО «Средняя школа

№ 23 г. Бобруйска»,

ул. Карла Маркса, 265

24 ГУО «Средняя школа

№ 4 г. Бобруйска»,

ул. Карла Маркса, 132

23 ГУО «Средняя школа

№ 19 г. Бобруйска»,

ул. Интернациональная, 51

26 филиал Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж»,

ул. Интернациональная, 48 80, 81 ГУО «Гимназия № 1

г. Бобруйска»,

ул. Ульяновская, 27А

47 ГУО «Средняя школа

№ 11 г. Бобруйска»,

ул. Кирова, 158А 99, 100 ГУО «Средняя школа

№ 24 г. Бобруйска»,

ул. Комарова, 2

48 ГУО «Средняя школа

№ 17 г. Бобруйска»,

ул. Семенова, 34

38 ГУО «Гимназия № 3

г. Бобруйска»,

ул. Социалистическая, 119

20 ГУО «Средняя школа

№ 27 г. Бобруйска»,

ул. Пушкина, 245

15, 16 ГУО «Средняя школа

№ 6 г. Бобруйска»,

ул. Гоголя, 70 96 ГУО «Средняя школа

№ 12 г. Бобруйска»,

ул. 6-я Линия,19/48

13, 14 ГУО «Средняя школа

№ 26 г. Бобруйска»,

ул. Минская, 83А

42 ГУО «Средняя школа

№ 12 г. Бобруйска»,

ул. 6-я Линия,19

70, 71 ГУО «Средняя школа

№ 28 г. Бобруйска»,

ул. Ульяновская, 51

78, 79 ГУО «Средняя школа

№ 30 г. Бобруйска»,

ул. Ульяновская, 27

2 ОАО «Белшина»

(управление торговли и общественного питания ОАО «Белшина») Дегустация продукции собственного производства

с 12.00 ч. до 13.00 ч. Акции на продукцию собственного производства. - - 69 общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района

г. Бобруйска»,

ул. 50 лет ВЛКСМ, 6

83 общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района

г. Бобруйска»,

ул. 50 лет ВЛКСМ, 13

3 ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»

Дегустация продукции собственного производства

с 11.00 ч. до 12.00 ч.

Акции на колбасные изделия производства

ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» - - 60 учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3

г. Бобруйска»,

ул. Батова, 16 В

4 ООО «Ресторанный мир

2020»

Акции на продукцию собственного производства. - - 76 государственное учреждение культуры «Дворец искусств

г. Бобруйска»,

ул. Ульяновская, 35/31

74 детский подростковый клуб «Алые паруса» ГУО «Центр внешкольной работы «Росквiт»

г. Бобруйска»,

ул. Ульяновская, 49

5 ОАО «ФанДОК» Дегустация продукции собственного производства

с 11.00 ч. до 12.00 ч. 2 учреждение культуры

(далее - УК) «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»,

ул. Куйбышева, 59 - -

1 филиал учреждения образования «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»,

ул. Ленина, 93А

6 ОАО «ТАиМ» Дегустация продукции собственного производства

с 11.00 ч. до 12.00 ч. 21 общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района

г. Бобруйска»,

б-р Молодежный, 5 - -

7 Филиал «Бобруйская

ТЭЦ -2» республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» Акции на продукцию собственного производства 32 филиал «Бобруйские электрические сети» республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго», ул. Урицкого, 122А 82 общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района

г. Бобруйска»,

ул. 50 лет ВЛКСМ, 25

8 Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Дегустация продукции собственного производства

с 12.00 ч. до 13.00 ч - - 66 общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района

г. Бобруйска»,

ул. Ульяновская, 90

9 Учреждение образования (далее - УО) «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж» Дегустация продукции собственного производства

с 11.00 ч. до 12.00 ч 28 УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж»,

ул. Советская, 61/42 - -

10 Бобруйское унитарное коммунальное предприятие общественного питания «Учобщепит» Дегустация продукции собственного производства

с 11.00 ч. до 12.00 ч. 27 УО «Бобруйский государственный технологический колледж»,

ул. Интернациональная, 39 63 ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж»,

ул. Гагарина,2

25 УО «Бобруйский

государственный медицинский колледж»,

ул. Каменского, 38 92 УО «Бобруйский государственный колледж им. А.Е. Ларина»,

ул. Крылова, 38

35 ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи»

ул. Социалистическая, 90 72 УО «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж»,

ул. Гагарина, 42

- - 73 ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» корпус № 2,

ул. Гагарина, 40

67 общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района

г. Бобруйска»,

ул. Ульяновская, 106

64, 65 ГУО «Средняя школа

№ 16 г. Бобруйска»,

ул. Ульяновская, 80

68 ГУО «Средняя школа

№ 8 г. Бобруйска»,

ул. Михася Лынькова, 65

84, 85 ГУО «Средняя школа

№ 20 г. Бобруйска»,

ул. Михася Лынькова, 23

11 ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»

Дегустация продукции собственного производства

с 12.00 ч. до 13.00 ч. - - 95 клуб ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»,

ул. Бахарова, 225

12 Филиал «Бобруйскводоканал» унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» Акции на продукцию собственного производства 41 филиал «Бобруйскводоканал» унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»,

ул. Урицкого, 2 - -

13 Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» Дегустация продукции собственного производства

с 11.00 ч. до 12.00 ч. 17 государственное унитарное коммунальное дочернее предприятие «Межрайонный домостроительный комбинат»,

ул. Октябрьская, 149А 103 детский подростковый клуб «Крынiца» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквiт»

г. Бобруйска»,

ул. Горелика, 57

50 ГУО «Ясли-сад № 78

г. Бобруйска»,

ул. Сикорского, 14

55 ГУО «Ясли-сад № 77

г. Бобруйска»,

пр-т Строителей, 50

14 Унитарное частное торговое предприятие «Ноев Ковчег» Акции на продукцию собственного производства 19 учреждение

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Спартак»,

ул. Октябрьская, 117 87 ГУО «Ясли-сад № 82

г. Бобруйска»,

ул. Гоголя, 194А

15 ОАО «Славянка» Акции на продукцию собственного производства 7 общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района

г. Бобруйска»,

ул. Пушкина, 277 - -

16 Бобруйский филиал

ЗАО «Доброном» Дегустация продукции собственного производства

с 11.00 ч. до 13.00 ч. 49 36 28 УК «Центр культуры и досуга Ленинского района

г. Бобруйска»,

пер. Песчаный, 22 «Дом быта» ОАО «Бобруйскбытуслуги»,

ул. Советская,129 УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж»,

ул. Советская, 61/42 56 детский подростковый клуб «Спутник» ГУО «Центр внешкольной работы «Росквiт»,

ул. Сикорского, 20

98 ГУО «Республиканиский центр повышения квалификации руководящих работников специалистов лесопромышленного комплекса»,

ул. Бахарова, 222

17 ЗАО «Юнифуд»

Акции на продукцию собственного производства 37 управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома,

ул. Гоголя, 7 - -

18 Кировское райпо Дегустация продукции собственного производства

с 11.00 ч. до 12.00 ч. 22 39 общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Бобруйска»,

б-р Молодежный, 3 Дом культуры производственного унитарного предприятия «Универсал Бобруйск»,

ул. Карла Маркса, 30 62 детский подростковый клуб «Северное сияние» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквiт»,

ул. Энергетиков, 24

12 общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района

г. Бобруйска»,

ул. Крылова, 11 - -

46 общежитие государственного учреждения «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных Сил»,

ул. Димитрова, 12

43 общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района

г. Бобруйска»,

ул. Ванцетти, 12

40 Бобруйская дистанция пути,

ул. Ермака, 2 А

19 филиал ООО «Евроторг» в

г. Бобруйске Акции на продукцию собственного производства - - - - 88 общежитие

ОАО «Строительный трест

№ 13»,

ул. 50 лет ВЛКСМ, 61

77 ГУО «Детская школа искусств № 2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова»,

ул. Ульяновская, 35 А

82 общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района

г. Бобруйска»,

ул. 50 лет ВЛКСМ, 25

86 детский подростковый клуб «Зарница» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит»,

ул. Орджоникидзе, 12

20 ОАО «Бобруйский мясокомбинат»

Дегустация продукции собственного производства

с 11.00 ч. до 13.00 ч. Торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Цымус» Акции на колбасные изделия производства

ОАО «Бобруйский мясокомбинат» . - - - - 101, 102 ГУО «Средняя школа

№ 21 г. Бобруйска»,

ул. Горелика 72

89, 90 ГУО «Средняя школа

№ 34 г. Бобруйска»,

ул. Гоголя,194

59 ГУО «Ясли-сад № 81

г. Бобруйска»,

ул. Батова, 22