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Будет вкусно! Дегустацию продукции и привлекательные акции предлагают торговые организации бобруйчанам 9 августа
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Будет вкусно! Дегустацию продукции и привлекательные акции предлагают торговые организации бобруйчанам 9 августа

87 0

№ п/п

Наименование организации

Номер участка для голосования

Место нахождения по Ленинскому району

Номер
участка для голосования

Место нахождения по Первомайскому району

 1

2

3

4

5

6

  1ОАО «Комбинат школьного питания «Купалинка»

Дегустация продукции собственного производства
с 11.00 ч. до 12.00 ч.

Акции на продукцию собственного производства.

3, 4Государственное учреждение образования (далее – ГУО) «Гимназия
№ 2 г. Бобруйска»,
ул. Ленина, 67		51, 52ГУО «Средняя школа
№ 10 г. Бобруйска»,
б-р Приберезинский, 27
5, 6ГУО «Средняя школа
№ 18 г. Бобруйска»,
ул. Минская, 70		53, 54ГУО «Средняя школа
№ 31г. Бобруйска»,
б-р Приберезинский, 29
10, 11ГУО «Средняя школа
№ 1 г. Бобруйска»,
ул. Социалистическая, 160		57, 58ГУО «Средняя школа
№ 32 г. Бобруйска»,
б-р Приберезинский, 30
33, 34ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Бобруйска»,
ул. Социалистическая, 124
30ГУО «Средняя школа
№ 3 г. Бобруйска»,
ул. Советская, 26		91ГУО «Средняя школа
№ 25 г. Бобруйска»,
ул. Черняховского, 27
44, 45ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Бобруйска»,
ул. Ковзана, 36А		93 ГУО «Средняя школа
№ 29 г. Бобруйска»,
ул. Луговая, 2
29ГУО «Средняя школа
№ 9 г. Бобруйска»,
ул. Советская, 66/49		94ГУО «Средняя школа
№ 23 г. Бобруйска»,
ул. Карла Маркса, 265
24ГУО «Средняя школа
№ 4 г. Бобруйска»,
ул. Карла Маркса, 132
23ГУО «Средняя школа
№ 19  г. Бобруйска»,
ул. Интернациональная, 51
26филиал Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж»,
ул. Интернациональная, 48		80, 81ГУО «Гимназия № 1
г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 27А
47ГУО «Средняя школа
№ 11 г. Бобруйска»,
ул. Кирова, 158А		99, 100ГУО «Средняя школа
№ 24 г. Бобруйска»,
ул. Комарова, 2
48ГУО «Средняя школа
№ 17 г. Бобруйска»,
ул. Семенова, 34
38ГУО «Гимназия № 3
г. Бобруйска»,
ул. Социалистическая, 119
20ГУО «Средняя школа
№ 27 г. Бобруйска»,
ул. Пушкина, 245
15, 16ГУО «Средняя школа
№ 6 г. Бобруйска»,
ул. Гоголя, 70		96ГУО «Средняя школа
№ 12 г. Бобруйска»,
ул. 6-я Линия,19/48
13, 14ГУО «Средняя школа
№ 26 г. Бобруйска»,
ул. Минская, 83А
42ГУО «Средняя школа
№ 12 г. Бобруйска»,
ул. 6-я Линия,19
70, 71ГУО «Средняя школа
№ 28 г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 51
78, 79ГУО «Средняя школа
№ 30 г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 27
  2ОАО «Белшина»
(управление торговли и общественного питания  ОАО «Белшина»)

Дегустация продукции собственного производства
с 12.00 ч. до 13.00 ч.

Акции на продукцию собственного производства.

-

-

69общежитие Коммунального унитарного предприятия  «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 6
83общежитие Коммунального унитарного предприятия  «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13
  3ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
Дегустация продукции собственного производства
с 11.00 ч. до 12.00 ч.
Акции на колбасные изделия производства
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»

-

-

60учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3
г. Бобруйска»,
ул. Батова, 16 В

4

ООО «Ресторанный мир
2020»
Акции на продукцию собственного производства.

-

-

76государственное учреждение культуры «Дворец искусств
г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 35/31
74детский подростковый клуб «Алые паруса» ГУО «Центр внешкольной работы «Росквiт»
г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 49

5

ОАО «ФанДОК»

Дегустация продукции собственного производства
с 11.00 ч. до 12.00 ч.

2учреждение культуры
(далее - УК)  «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»,
ул. Куйбышева, 59

-

-

1филиал учреждения образования «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»,
ул. Ленина, 93А

6

ОАО «ТАиМ»

Дегустация продукции собственного производства
с 11.00 ч. до 12.00 ч.

21общежитие Коммунального унитарного предприятия  «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района
г. Бобруйска»,
б-р Молодежный, 5

-

-

7

Филиал «Бобруйская
ТЭЦ -2» республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»

Акции на продукцию собственного производства

32филиал «Бобруйские электрические сети» республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго», ул. Урицкого, 122А82общежитие Коммунального унитарного предприятия  «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25

8

Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»

Дегустация продукции собственного производства
с 12.00 ч. до 13.00 ч

-

-

66общежитие Коммунального унитарного предприятия  «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 90

9

Учреждение образования (далее - УО) «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж»

Дегустация продукции собственного производства
с 11.00 ч. до 12.00 ч

28УО  «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж»,
ул. Советская, 61/42

-

-

10

Бобруйское унитарное коммунальное предприятие общественного питания «Учобщепит»

Дегустация продукции собственного производства
с 11.00 ч. до 12.00 ч.

27УО «Бобруйский государственный технологический колледж»,
ул. Интернациональная, 39		63ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж»,
ул. Гагарина,2
25УО «Бобруйский
государственный медицинский колледж»,
ул. Каменского, 38		92УО «Бобруйский государственный колледж им. А.Е. Ларина»,
ул. Крылова, 38
35ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи»
ул. Социалистическая, 90		72УО «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж»,
ул. Гагарина,  42

-

-

73ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» корпус № 2,
ул. Гагарина,  40
67общежитие Коммунального унитарного предприятия  «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская,  106
64, 65ГУО «Средняя школа
№ 16 г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 80
68ГУО «Средняя школа
№ 8 г. Бобруйска»,
ул. Михася Лынькова, 65
84, 85ГУО «Средняя школа
№ 20 г. Бобруйска»,
ул. Михася Лынькова, 23

11

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»
Дегустация продукции собственного производства
с 12.00 ч. до 13.00 ч.

-

-

95клуб ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»,
ул. Бахарова,  225

12

Филиал «Бобруйскводоканал» унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»

Акции на продукцию собственного производства

41филиал «Бобруйскводоканал» унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»,
ул. Урицкого, 2

-

-

13

Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»

Дегустация продукции собственного производства
с 11.00 ч. до 12.00 ч.

17государственное унитарное коммунальное дочернее предприятие «Межрайонный домостроительный комбинат»,
ул. Октябрьская, 149А		103детский подростковый клуб «Крынiца» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквiт»
г. Бобруйска»,
ул. Горелика, 57
50ГУО «Ясли-сад № 78
г. Бобруйска»,
ул. Сикорского, 14
55ГУО «Ясли-сад № 77
г. Бобруйска»,
пр-т Строителей, 50

14

Унитарное частное торговое предприятие  «Ноев Ковчег»

Акции на продукцию собственного производства

19учреждение
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Спартак»,
ул. Октябрьская, 117		87ГУО «Ясли-сад № 82
г. Бобруйска»,
ул. Гоголя, 194А

15

ОАО «Славянка»

Акции на продукцию собственного производства

7общежитие Коммунального унитарного предприятия  «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района
г. Бобруйска»,
ул. Пушкина, 277

-

-

16

Бобруйский филиал
ЗАО «Доброном»

Дегустация продукции собственного производства
с 11.00 ч. до 13.00 ч.

49

36

28

УК «Центр культуры и досуга Ленинского района
г. Бобруйска»,
пер. Песчаный, 22

«Дом быта» ОАО «Бобруйскбытуслуги»,
ул. Советская,129

УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж»,
ул. Советская, 61/42

56детский подростковый клуб «Спутник» ГУО «Центр внешкольной работы «Росквiт»,
ул. Сикорского, 20
98ГУО «Республиканиский центр повышения квалификации руководящих работников специалистов лесопромышленного комплекса»,
ул. Бахарова, 222

17

ЗАО «Юнифуд»
Акции на продукцию собственного производства		37управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома,
ул. Гоголя, 7

-

-

18

Кировское райпо

Дегустация продукции собственного производства
с 11.00 ч. до 12.00 ч.

22

39

общежитие Коммунального унитарного предприятия  «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Бобруйска»,
б-р Молодежный, 3

Дом культуры производственного унитарного предприятия «Универсал Бобруйск»,
ул. Карла Маркса, 30

62детский подростковый клуб «Северное сияние» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквiт»,
ул. Энергетиков, 24
12общежитие Коммунального унитарного предприятия  «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района
г. Бобруйска»,
ул. Крылова, 11

-

-

46общежитие государственного учреждения «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных Сил»,
ул. Димитрова, 12
43общежитие Коммунального унитарного предприятия  «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района
г. Бобруйска»,
ул. Ванцетти, 12
40Бобруйская дистанция пути,
ул. Ермака, 2 А

19

филиал ООО «Евроторг» в
г. Бобруйске

Акции на продукцию собственного производства

-

-

-

-

88общежитие
ОАО «Строительный трест
№ 13»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 61
77ГУО «Детская школа  искусств № 2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова»,
ул. Ульяновская, 35 А
82общежитие Коммунального унитарного предприятия  «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25
86детский подростковый клуб «Зарница» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит»,
ул. Орджоникидзе, 12

20

ОАО «Бобруйский мясокомбинат»
Дегустация продукции собственного производства
с 11.00 ч. до 13.00 ч.

Торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Цымус»

Акции на колбасные изделия производства
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»

.

-

-

-

-

101, 102ГУО «Средняя школа
№ 21 г. Бобруйска»,
ул. Горелика 72
89, 90ГУО «Средняя школа
№ 34 г. Бобруйска»,
ул. Гоголя,194
59ГУО «Ясли-сад № 81
г. Бобруйска»,
ул. Батова, 22
97Клуб Бобруйского филиала Автобусный парк № 2 ОАО «Могилев-облавтотранс»,
ул. Орловского, 22
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