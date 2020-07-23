БРСМ запустил мобильное приложение "Голосую!". Презентация состоялась сегодня во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра".

Приложение представили активисты союза молодежи из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Владымцев, Егор Голубев и Юрий Скробат.

Бесплатное приложение поможет белорусам узнать адрес своего участка, наименование здания, в котором оно находится, и контактный телефон. На отдельной вкладке можно ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты Беларуси. После получения информации можно будет "Построить маршрут". Сервис перенаправит на Google или Yandex Maps и проложит путь - пешком, на общественном транспорте, такси и собственном автомобиле.

"Мы не первый год тестируем приложение "Голосую!". Оно уже прошло апробацию на местных и парламентских выборах. Сейчас доработано с учетом пожеланий избирателей и представителей избирательных комиссий разных уровней", - рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ, депутат Палаты представителей Сергей Клишевич. Приложение презентовано на платформах Android и iOS. Кроме того, сервис доступен и пользователям компьютеров, которые могут использовать для получения информации специально разработанный сайт.

В новом приложении будут доступны и "Новости" - актуальная информация из раздела "Политика" БЕЛТА - Новости Беларуси. Разработчики также добавили для пользователей раздел "Обратная связь".

По завершении избирательной кампании сервис продолжит работу в новом формате - "Мой депутат". "Любой желающий сможет найти необходимую информацию о каждом депутате Палаты представителей: биографию, график приема, обратную связь и многое другое. Предусмотрено также онлайн-общение. Таким образом, мы сделаем избирателей и депутатов еще ближе, - отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ. - Мы очень ценим этот социально полезный вклад молодежи в избирательную кампанию".