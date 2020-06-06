БРСМ и МЧС проводят совместную акцию «Летний патруль»

Министерство по чрезвычайным ситуациям и Белорусский республиканский союз молодежи проводят традиционную совместную акцию «Летний патруль». Об этом сообщили в областном комитете ОО «БРСМ».

Акция, которая охватит июнь-август, направлена на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганду знаний в области безопасности жизнедеятельности, участие молодежи в профилактической работе. В частности, работники подразделений МЧС совместно с участниками молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП) проведут во всех регионах Могилевской области мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, гибели от них людей, несчастных случаев на водах. Будут организованы рейды в леса и на торфяники. Запланировано патрулирование в официально установленных местах для купания и отдыха граждан у береговой линии водоемов.

Важный элемент - обучение граждан основам безопасности жизнедеятельности через распространение наглядно-изобразительной продукции (флаеров), проведение лекций, открытых диалогов, массовых акций (флешмобов).

Акция является республиканской и проводится в рамках реализации соглашения между МЧС и БРСМ о сотрудничестве. Организаторы проекта уверены, что «Летний патруль» будет способствовать повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности среди всех возрастных групп населения, в первую очередь детей и молодежи. Проект направлен на сокращение количества пожаров на территории области, уменьшение несчастных случаев на воде и при эксплуатации водного транспорта.