БРСМ и БРПО предложат школьникам онлайн-проект на время каникул

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация 30 марта дают старт совместному онлайн-проекту "Клевые каникулы", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Республиканского совета БРПО Александра Гончарова.

"У школьников начинаются весенние каникулы. Однако союз молодежи и пионерская организация призывают ребят поменьше посещать общественные места, а провести интересно и полезно каникулы - не выходя из дома, - рассказала Александра Гончарова. - Сегодня есть все возможности самообразовываться и выполнять самые разные задания онлайн. И наш совместный проект состоит из ряда ежедневных заданий по тематикам, которые мы предложим выполнить ребятам".

К участию в онлайн-проекте приглашаются школьники различного возраста. На официальных площадках БРСМ и БРПО в "ВКонтакте" и "Инстаграм" 30 марта будет опубликован чек-лист проекта с заданиями. А чтобы их было интересно выполнять, к каждому подготовлен расширенный лайфхак. "Если, например, тематикой дня станет "Семейный кинопросмотр", то мы предложим ребятам перечень художественных кинолент, которые интересно будет смотреть всей семьей, и они гарантированно понравятся юным киноманам. Если же, к примеру, это будет "День любимых игр", мы познакомим ребят с самыми популярными играми для детей и подростов. Безусловно, в проекте найдут место и полезные компоненты, например уборка своей комнаты. Все секреты пока выдавать не буду, чтобы сохранить интригу. А проверить домашнее задание нам и всем взрослым поможет хештег #клевыеканикулы", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Итогом проделанной школьниками работы станут фото с места события под одноименным хештегом #клевыеканикулы", которые ребята ежедневно будут выкладывать в своих пабликах в сосцетях. Лучшие из них будут отмечены призами союза молодежи и пионерской организации.

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