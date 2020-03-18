Британец выиграл в лотерею почти $ 70 млн
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Житель Великобритании стал обладателем огромного джекпота лотереи EuroMillions. Ему досталось 57 млн фунтов стерлингов, или 69,2 млн долларов.
Внушительный выигрыш не является для Британии рекордным. Самым большим выигрышем в истории страны был джекпот в 170,2 млн фунтов (более 221 млн долларов), который был разыгран в октябре прошлого года, пишет ТАСС.
Имена победителей EuroMillions, которая проводится в Европе с 2004 года, как правило остаются неизвестными (это позволяют правила лотереи).
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