Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, вылечивших его от COVID-19
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Новорожденный сын британского премьера Бориса Джонсона получил имя Уилфред Лори Николас, объявила в субботу в Instagram невеста премьера Кэрри Саймондс, сообщает РИА Новости.
На опубликованной Саймондс фотографии она держит на руках младенца, голова которого покрыта густыми волосами.
"Спасибо потрясающей команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London за то, что они так заботились о нас. Я не могла бы быть счастливей. Мое сердце полно", - написала Саймондс.
Она пояснила, что имя Уилфред было дано ребенку в честь дедушки премьера, имя Лори – в честь ее деда, а имя Николас – в честь двух врачей, спасших жизнь премьера в больнице, в которой он оказался после заражения коронавирусом.
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