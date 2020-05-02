Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, вылечивших его от COVID-19

Новорожденный сын британского премьера Бориса Джонсона получил имя Уилфред Лори Николас, объявила в субботу в Instagram невеста премьера Кэрри Саймондс, сообщает РИА Новости.

На опубликованной Саймондс фотографии она держит на руках младенца, голова которого покрыта густыми волосами.

"Спасибо потрясающей команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London за то, что они так заботились о нас. Я не могла бы быть счастливей. Мое сердце полно", - написала Саймондс.