Борьба с коррупцией: эпизодичность неприемлема

На вопросы «БЖ» отвечает прокурор города Александр Конецкий.

– Александр Иванович, как в Бобруйске обстоят дела с коррупцией, экономическими преступлениями?

– Количество выявленных коррупционных преступлений по итогам прошлого года сократилось. В основном преступления коррупционной направленности выявляются в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, анализа финансово-хозяйственной деятельнос­ти, актов проверок контролирующих органов.

В сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями на территории города было выявлено 130 нарушений закона (в 2018 году – 146), из которых 63 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Удельный вес таких преступлений от общего количества выявленных по линии БЭП составил 48,5 процента.

По сферам в 2019 году выявление коррупционных преступлений выглядит следующим образом: в органах власти – 22, в промышленности – 16, в образовании – 5, на транспорте – 1, в ЖКХ – 3 преступления.

– Какие наказания понесли люди, совершившие такие преступления?

– В 2019 году судом Бобруйского района и города Бобруйска рассмотрено 8 уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 9 лиц, за истекший период 2020-го – 3 уголовных дела в отношении 7 лиц.

Примером наиболее актуального обвинительного приговора в 2019 году может служить наказание, назначенное судом бывшему директору одного из предприятий Т. Он, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, за производство своевременных расчетов с коммерческой структурой получил от представителя этой структуры в качестве взятки 145 рублей. Бывший руководитель приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

В I квартале 2020 года осуждены 3 должностных лица одного из предприятий города, которые с использованием служебных полномочий группой лиц по предварительному сговору, распределив роли каждого, в период с 1 февраля по 31 октября 2019 года совершили хищение металлопроката на общую сумму 3408 рублей 55 копеек, которым распорядились по собственному усмотрению, реализовав за наличный расчет покупателям, а полученные денежные средства разделили согласно достигнутой ранее договоренности. Все они признаны виновными по статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц по предварительному сговору», и каждому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа с наложением штрафа в размере 100 базовых величин.

– Эффективна ли работа правоохранительных органов по противодействию коррупционным преступлениям?

– Эти преступления обладают достаточно высокой латентнос­тью. Лицо, совершающее нарушение закона, как правило, не заинтересовано в огласке своей преступной деятельности. Но отмечу, что правоохранительные органы города обладают достаточной информацией о допускаемых нарушениях законности в определенной сфере и принимают в связи с этим адекватные меры реагирования. Вообще в деле предупреждения и выявления коррупции эпизодичность неприемлема, нужна постоянная плановая работа.

– Учитывает ли суд при вынесении решения объем взятки? Есть ли разница в наказании, если человек взял в качестве взятки бутылку алкоголя или крупную сумму денег?

– Суд при назначении наказания исходит из принципа индивидуализации наказания, то есть учитывает характер и степень общественной опаснос­ти совершенного преступления, мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер нанесенного вреда, размер причиненного ущерба и дохода, полученного преступным путем, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, мотивируя избранную меру наказания в приговоре.

Все зависит от того, за что и при каких обстоятельствах дают взятку, скажем, врачу или преподавателю. Например, если пациент, который лечился в больнице, решил просто поздравить с каким-либо праздником врача, ни на что не рассчитывал, ни о чем не просил, а медик никаким образом не использовал служебное положение, то это подарок, и за него ответственность не грозит. Но когда врач использует служебное положение (например, дает больничный пациенту, которому он не положен, и берет за это спиртное), он может стать фигурантом уголовного дела по статье «Получение взятки».

Кстати, за дачу взятки преду­смотрена уголовная ответственность – от штрафа до лишения свободы сроком до 10 лет. А за получение взятки можно получить от 3 лет ограничения свободы до 15 лет ее лишения, в зависимости от размера взятки и должностного положения.

– Какой наибольший размер взятки зафиксирован в последнее время?

– В производстве Бобруйского межрайотдела Следственного комитета находилось уголовное дело в отношении А. Она, работая в должности начальника отдела материально-­технического снабжения одного из предприятий и действуя из корыстной заинтересованнос­ти, с целью личного обогащения, с преступным умыслом, направленным на незаконное получение для себя денежных средств в качест­ве взяток, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым ею должностным положением (за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию), в период с апреля 2013-го по май 2014-го, а также с декабря 2016-го по апрель 2018-го приняла для себя лично в качестве взяток денежные средства на общую сумму 4390 долларов. Женщина осуждена к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

– Может ли руководитель предприятия уволить работника, совершившего коррупционное правонарушение, до рассмотрения дела в суде?

– Согласно статье 43 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», на руководителей государственных органов и иных организаций возложена обязанность привлекать лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупционные правонарушения, а также нарушивших письменное обязательство по соблюдению ограничений, преду­смотренных законом, к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном законодательными актами.

Александр УДОДОВ.